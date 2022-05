La ENEE no es sostenible y deuda es inmanejable: Fosdeh

Tegucigalpa – El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sin duda es una presión para las finanzas del Estado y de las familias y es «está claro que la deuda acumulada es inmanejable” dijo este lunes del coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Diaz Burdeth.

El economista reiteró que no es sostenible la ENEE con las circunstancias actuales y se sigue siendo indiferentes las soluciones y el problema de la energía eléctrica no ha sido abordado de manera correcta en los últimos años.

Además, hay un ambiente de cierta incertidumbre, no circula suficiente información no solamente para aquellos que se dedican a la generación eléctrica, sino también para la misma población porque no hay claridad en lo que va a ocurrir con este sector y qué va a ocurrir con la empresa (ENEE).

“Pero si es absolutamente claro de que hay que hacer algo”, pero la solución además de la revisión de contratos pasa por algo más profundo como poner atención a las medidas técnicas y no técnicas y la revisión en la mejora de otros temas como transmisión.

Armonía en el sector

Por otra parte, el coordinador de Fosdeh, recordó que debe haber armonía en los sectores “no podemos hacer un llamado violento en términos verbales y términos legales, sino que tiene que ser en términos conciliatorios es decir que busquemos salidas a resolver un problema porque al final si las cosas no funcionan”.

Además, en ese tema también el empresariado que genera, que transmite o el que financia puede verse afectado.

Asimismo, todo el contexto en el que opera nacionalmente e internacionalmente el tema eléctrico tiene que estar claro por ejemplo temas como quiénes son los generadores y la calidad y cantidad de generación, estabilidad, potencia.

Deben estar claros los términos técnicos desde todos los ángulos porque se debe reconocer que los intereses han estado de ambos lados tanto empresarial como del oficial y ha habido mucha corrupción.

Finalmente, reiteró que es urgente saber cuál va a ser el plan de estructural de rescate porque no se puede continuar en la misma situación donde el país todos los años mínimamente el país conviene endeudamiento externo de unos 7,500 millones de lempiras para medio pagar la crisis de pago de energía.LB