La ENAG defiende su derecho de participar en impresión de papeletas electorales

Tegucigalpa – El subgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez defendió este miércoles la participación de esta institución estatal en la licitación de impresión de las papeletas para las elecciones primarias.

“La ENAG está con todo el derecho de participar”, afirmó el funcionario al agregar que esta entidad es una institución descentralizada donde se trabaja para el público en general, tanto para el Estado como la empresa privada.

Valdez afirmó que otros años, la ENAG había querido participar, “pero no teníamos la capacidad del equipo. Ahora con la administración del gerente Edis Moncada ha venido a modernizar esta empresa y tenemos equipo para poder competir no solo nivel de Honduras si no que de Centroamérica”, dijo al asegurar que la ley no les impide esta participación.

La participación de la empresa estatal se conoció luego de que el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano lo denunció mediante sus redes sociales.

(Leer) Denuncian que ENAG participa en proceso de impresión de papeletas electorales

“Toda la maquinaria del Estado a favor del partido de Gobierno, las elecciones corren peligro cuando Libre quiere tener el control de la impresión de las papeletas”, escribió Zambrano.

El diputado recordó además “cómo en el 2009 tenían ya impresos los votos y llenar las urnas de la 4ta Urna” y denunció que se quería hacer lo mismo en las internas y las generales. VC