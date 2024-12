 La DNVT intensifica operativos de fin de semana para prevenir accidentes de tránsito

Tegucigalpa- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ha intensificado sus operativos de control vehicular durante el fin de semana en puntos estratégicos de la capital, Tegucigalpa, y en diversas localidades a nivel nacional.

La portavoz de la DNVT, Bessy Marín, informó que estas acciones están enfocadas en la operatividad y la aplicación de pruebas de alcoholemia con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

Durante las últimas horas, los operativos han resultado en la aplicación de 337 infracciones y la detección de 10 conductores bajo los efectos del alcohol. Además, 21 vehículos fueron decomisados por diversas faltas estipuladas en la Ley De Tránsito.

Marín hizo un llamado especial a todos los conductores y en particular a los motociclistas, recordándoles que deben respetar las normas de tráfico, como hacer fila igual que los vehículos, no rebasar indebidamente y no exceder los límites de velocidad.

Anotó que según estadísticas proporcionadas por el Sistema Estadístico de Seguridad y Prevención (SEPOL), los motociclistas representan entre el 38 % y el 48 % de las víctimas mortales en accidentes de tránsito, lo que subraya la importancia de estas recomendaciones.

La DNVT también enfatiza a todos los conductores la necesidad de conducir con responsabilidad, utilizando el cinturón de seguridad, respetando los límites de velocidad y evitando la invasión de carriles, entre otras medidas de seguridad.LB