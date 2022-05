La desigualdad, la exploración y el narco son más flagelos que la corrupción: Manuel Zelaya

Tegucigalpa (Proceso Digital) – El expresidente hondureño Manuel Zelaya, principal asesor de la actual mandataria y su esposa Xiomara Castro, dijo hoy que, si bien “la corrupción es un flagelo, no es el único, la desigualdad es más flagelo que la misma corrupción, la explotación es más flagelo, y ¿el narco qué tal?”, expresó al acompañar la marcha de los trabajadores en Tegucigalpa.

De sembrar drogas a fumarlas hay un paso

A bordo de un todoterreno descapotable, el expresidente Manuel Zelaya detalló al hablar del combate al narcotráfico que “aquí se combaten a los narcos no el tráfico de drogas, Xiomara va a combatir el tráfico de drogas y también el consumo, por eso yo expresé, con instrucciones de ella, que no estamos de acuerdo en sembrar marihuana, no estamos de acuerdo”.

Luego agregó que “nosotros y con todo lo que tenemos aprecio por las personas que han dicho eso, no estamos de acuerdo con que se siembren droga en el país, imagínese, que de sembrar a fumársela es un paso y otro para comercializarla”, dijo para referirse a declaraciones del designado presidencial Salvador Nasralla, quien aboga por la siembra de marihuana como fuente para crear empleos.

“Yo no quiero mencionar (nombres) porque es alguien a quien le tengo aprecio es a Salvador, tenemos amistad con él y su familia, con su hijita, una hijita linda…” complementó al dialogar con periodistas locales que transmitían en vivo.

La razón para que los consejos de ministros se convoquen de noche

Luego justificó que los consejos de ministros sean convocados y se realicen a medianoche para no afectar los horarios de atención y trabajo en los despachos de los funcionarios.

“Los ministros son citados en la noche a los consejos de ministros y ¿cuál es la diferencia entre la noche y el día?”, a continuación, se respondió – “cuando se trabaja por el pueblo no hay hora, si usted convoca al consejo de ministros en horas laborales no trabajan en el día”.

En torno a la conmemoración del día del trabajador dijo: “La presidenta está con la clase trabajadora eso no sucedía desde mi gobierno y del gobierno de Villeda Morales” dijo Zelaya para luego citar a (Carlos) Marx para agregar que “ es la clase obrera la llamada a cambiar la humanidad, sin embargo” – agregó – “la historia nos ha dicho que no solamente la clase obrera porque muchas veces ésta se vuelve conservadora, sino los movimientos de cambio revolucionario y nosotros somos pacíficos, democráticos y revolucionarios y somos símbolo en esta lucha” apostilló mientras dialogaba con periodistas televisivos que transmitían en vivo, al tiempo que avanzaba lentamente conduciendo su descapotable, al lado del asesor presidencial Milton Benítez.(PD)