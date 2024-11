La democracia trae instituciones fuertes que trabajan de acuerdo a la Constitución, recuerda embajadora Dogu

Tegucigalpa – “Es importante enfocar en la democracia que pueda traer instituciones fuertes con todas trabajando según la ley y la Constitución de este país”, recordó este viernes la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.

– Si no existe democracia, no hay seguridad. Todos se benefician con instituciones fuertes, dijo.

“Estamos enfocados en la posteridad, la seguridad y la democracia, no puede tener y no el otro, si no hay seguridad no puede haber posteridad, si no hay democracia no puede tener seguridad. Nosotros estamos muy enfocados con nuestros programas en todas estas áreas”, expresó.

Resaltó que EEUU vela por el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión de los medios de comunicación, que se traduce en una democracia fuerte.

La funcionaria participó este viernes en la inauguración de un parque y un aula educativa en la colonia Nueva Suyapa de la capital hondureña. “Aquí podemos tener un impacto importante con el pueblo, estamos enfocados en los parques donde las familias pueden pasar momentos seguros. Todos nuestros programas se enfocan a beneficiar al pueblo hondureño”, dijo.

Apuntó que es fundamental fortalecer el sector educativo y por eso el gobierno de EEUU enfatiza en la alianza por la educación que repara escuelas del sistema público.

La embajadora Dogu envió un saludo a las hondureñas por conmemorarse el próximo domingo el Día de las Madres. JS