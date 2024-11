La democracia no puede implicar violencia: Cossette López

Tegucigalpa-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, expresó su pesar por la agresión sufrida por la precandidata a diputada Sara Zavala, del Partido Nacional, durante los actos de inscripción de movimientos políticos. En declaraciones públicas, López condenó los hechos y llamó a la reflexión sobre el impacto de la violencia en el proceso democrático.

-La consejera presidenta condena la violencia y reafirma compromisos del CNE para las elecciones de 2025.

“Lamentamos mucho lo sucedido. La democracia no puede implicar violencia cuando los demás no están de acuerdo con nosotros, y mucho menos en un ambiente en el que pretendemos celebrar los preparativos para los comicios de 2025. No podemos decir que somos productores de paz cuando estamos violentando a los demás. No se predica con el ejemplo”, subrayó López.

La agresión, atribuida a colectivos del Partido Libre, ha encendido nuevamente el debate sobre la convivencia política en el país. López hizo un llamado a la calma y al respeto mutuo, recordando que los procesos electorales deben ser una oportunidad para fortalecer la democracia, no para debilitarla con actos de violencia.

Sobre el sistema biométrico y los preparativos electorales

En relación al sistema biométrico que se implementará en las elecciones primarias y generales de 2025, López fue enfática: “Desde 2021 existe un contrato amarrado para los dispositivos. La ley es dura, pero es la ley, y la biometría está en la normativa. Más allá de los discursos políticos de los partidos, se va a aplicar”.

Asimismo, anunció que el CNE ha finalizado la recepción de las nóminas remitidas por las autoridades de los partidos políticos y que, en los próximos días, iniciará la revisión cualitativa y cuantitativa de los documentos.

“El 13 de diciembre estaremos anunciando qué movimientos y partidos políticos han cumplido con todos los requisitos para participar en el proceso electoral”, afirmó la funcionaria, reiterando el compromiso del CNE de garantizar elecciones transparentes y equitativas.

Con un panorama electoral ya en marcha y un clima político que continúa tenso, López concluyó señalando que el fortalecimiento de la democracia hondureña requiere tanto respeto como cumplimiento de las leyes.LB