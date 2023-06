La defensa del príncipe Enrique expone su versión en el caso de las escuchas ilegales

Londres – El abogado del duque de Sussex, David Sherborne, lamentó este lunes que el tabloide Daily Mirror «aireó todas las facetas» de la vida privada del príncipe Enrique, al arrancar una audiencia en Londres en el caso de las supuestas «escuchas ilegales» a las que recurrió el grupo Mirror Group Newspapers (MGN).

Si bien el hijo menor del rey Carlos III no se presentó esta mañana ante el Tribunal Superior, el juez Timothy Fancourt ha requerido para la sesión de la tarde la presencia del duque, pese a que, en un principio, este tenía previsto testificar mañana.

Enrique ha demandado a MGN alegando que periodistas de sus cabeceras -que incluyen al Sunday Mirror y al Sunday People- incurrieron en métodos dudosos para obtener información.

Entre esas prácticas figuran las interceptaciones de teléfonos privados (o «hacking») o el empleo de detectives privados para desempeñar actividades ilegales.

El caso del duque se expone al tiempo que los de otras tres acusaciones consideradas «representativas» de celebridades de este país, como parte de un proceso judicial que comenzó el pasado mes y durará unas siete semanas.

Según mantiene el hijo menor del rey Carlos III y lady Di, unos 140 artículos publicados entre 1996 y 2010 contenían información recabada empleando métodos ilegales, mientras que 33 de esas publicaciones serán tenidas en cuenta durante este juicio.

Por su parte, MGN las ha negado o no admitido y arguye asimismo que algunos de los demandantes han trasladado sus casos particulares ante la justicia demasiado tarde.

Durante la exposición de Sherborne, el letrado recordó hoy cómo el Sunday People sacó una doble página con una discusión privada que tuvieron el duque y su hermano mayor, Guillermo, mientras que el Daily Mirror llegó a titular: «La novia de Enrique le va a dejar».

El letrado reprochó al grupo que divulgara «cada faceta de su vida, incluso los altibajos de su primera relación seria con Chelsea Davy, aireados por todo el periódico como una exclusiva».

La defensa del grupo mediático recordó hoy que se habían «disculpado sin reservas» y aceptaron que el príncipe tenía derecho a «una compensación apropiada».

El abogado de MGN, Andrew Green, dijo que habían admitido que un periodista de The People instruyó a un detective privado para obtener de manera ilegal información sobre las actividades de Enrique durante una salida en un local nocturno de Londres en febrero de 2004.

Green consideró que «por lo demás, las acusaciones especificadas son rechazadas y, en unos cuantos casos, no admitidas».

Enrique compareció el pasado marzo ante ese mismo tribunal en una vista preliminar con relación a una acusación separada contra Associated Newspapers Limited (ANL), dueño del Daily Mail y Mail On Sunday.

El duque también ha adoptado medidas legales contra News Group Newspapers, dueños de The Sun y el ya desaparecido News Of The World. EFE