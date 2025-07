Enzo Fernández cree que «la concentración y la colocación» serán «clave» para ganar al PSG

Harrison (EE.UU.).- Enzo Fernández, centrocampista argentino del Chelsea, citó «la concentración y la colocación» como factores clave para que su equipo pueda ganar la final del Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain (PSG), que disputarán este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE.UU.).

«La clave es jugar concentrados. La concentración y la colocación, no dar espacios a jugadores que son muy buenos», dijo el internacional argentino en declaraciones a los medios desde el Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey), donde este viernes realizan su primer entrenamiento con miras a la final.

Enzo también aceptó que «actualmente» el PSG de Luis Enrique es «el mejor equipo de fútbol» del mundo porque, además, según agregó el de San Martín (Argentina), «su nivel de juego ha ido mejorando».

De hecho, continuó indicando que le «sorprendió» el resultado de la semifinal en la que el PSG goleó 4-0 al Real Madrid, pero que es buena prueba de «lo que vienen demostrando este año» y que es «normal» que se hable del combinado parisino porque son «el último campeón de la Champions y vienen haciendo las cosas bien».

No obstante, el mediocampista aseguró que confían en las «armas» del Chelsea para dar pelea en el verde a los de Luis Enrique, y que estas principalmente son «el gran equipo y gran grupo» que, asegura, conforma el Chelsea y que el club tiene mucho interés en levantar este título: «Es muy importante para nosotros, aunque ya lo hayamos conseguido en el pasado».

«Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría y la voy a disfrutar. No tanto como la del Mundial, pero casi», agregó Enzo.

Además, informó que su compañero Moisés Caicedo, una pieza fundamental para los «blues» en la medular, entrena hoy con normalidad después de torcerse el tobillo en las ‘semis’ contra Fluminense y que todo apunta a que no tendrá problemas para jugar la final.

El capitán del Chelsea, que en los últimos tiempos y con el modelo de Enzo Maresca se descuelga cada vez más en ataque, expresó también su «orgullo» por poder «representar a un grupo fantástico» que hoy y mañana realizará sus dos últimos entrenamientos antes de la final.

Por otra parte, Enzo (24 años) fue preguntado por la prensa argentina sobre su futura vuelta a River Plate tras las espectaculares imágenes en La Bombonera del regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors.

«Sueño con una vuelta a River en algún momento. No ahora, más adelante, pero sí», afirmó Enzo, quien en las últimas horas mensajeó a Paredes felicitándolo por la buena acogida.

Chelsea y PSG se verán las caras este domingo a las 15:00 hora local en el MetLife Stadium para decidir quién es el campeón de este renovado formato del Mundial de Clubes, que comenzó hace un mes con 32 equipos en liza y sedes repartidas por todo Estados Unidos. EFE/ir