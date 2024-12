«Todo es posible con Mel Zelaya, él es el titiritero»: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza advirtió este jueves que en Honduras se está iniciando un proceso de crisis que se va a agravar donde el expresidente Manuel “Mel” Zelaya es el titiritero.

“Lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una fuerza externa que viene del Ejecutivo, que pretende politizar a la Corte a través de esas decisiones”, dijo al señalar que alternar las rotaciones y la precedencia que se ha mantenido en la CSJ no tiene motivaciones jurídicas sino políticas.

Espinoza dijo que quien está detrás de todos los hilos es Mel Zelaya, “que es el verdadero poder detrás del poder”.

A criterio de la abogada, lo que se pretende es preparar a la Sala de lo Constitucional para la toma futura de decisiones en temas controvertidos en materia constitucional, “no es para mejorar la justicia, es para manipularla”, subrayó.

La parlamentaria se refirió a las declaraciones de los magistrados, las que dijo son la confirmación de la crisis a lo interno de la CSJ, por lo que a través de Proceso Digital les pide que actúen con prudencia, independencia, transparencia y que impidan que Mel Zelaya tomen control de la Sala Constitucional.

“Exhorto especialmente al magistrado Warner Vallecillo (del Partido Liberal), que le muestre a Honduras su patriotismo y que no vaya a ser parte de ese juego. Que diga claramente que está en desacuerdo y que plantee que debe respetarse el orden de precedencia”, expresó.

Espinoza recordó que las decisiones en las salas se toman por unanimidad, por lo que se requiere de los 5 votos para cualquier decisión y si no hay acuerdo, pasa al pleno donde la decisión será tomada por los 15 magistrados de la CSJ.

Sin embargo, ahondó, “la coordinación de una sala tiene especial importancia porque es la que puede retrasar o impedir que procesos sean admitidos e incluso adoptar decisiones dentro de los trámites donde no participan los demás magistrados”.

Camino a la arbitrariedad

El primer intento de alterar la rotación de las salas se hizo mediante un proyecto de reforma del reglamento, pero ahora es que están haciendo una interpretación particular “y eso es lo grave porque la propia Corte hace interpretaciones atendiendo intereses políticos”, enfatizó.

“Una vez que la Corte transita por la vía de la arbitrariedad, lo que genera es inseguridad jurídica, anarquía, porque los demás jueces y tribunales siempre están observando la línea que la Corte está emitiendo a través de sus resoluciones”.

A la desconfianza que esta situación generaría, le sigue la auto tutela, es decir la justicia por mano propia donde las personas ya no confían en el Estado para resolver conflictos sino que los resuelven ellos mismos.

Espinoza recordó que en Honduras ya hay algunos sitios donde el Estado no tiene el control sino que lo tiene el crimen organizado, algo que los políticos no ven, “Libre está más interesado en que las instituciones no funcionen”, dijo.

Además no descartó escenarios en que el oficialismo nombre los cargos pendientes en diversas instituciones, ya que “todo es posible con Mel Zelaya, porque él es el titiritero en este país, todo es posible”, señaló. VC