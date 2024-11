«La crisis energética en Honduras no se resolverá con el gobierno a cargo de la ENEE”: Carlos Urbizo

Tegucigalpa – La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no necesita parches, sino decisiones contundentes y mientras la ENEE permanezca bajo control del gobierno, la crisis energética en Honduras nunca se resolverá, enfatizó el experto Carlos Urbizo.

«Voy a ser bien claro y categórico: mientras la ENEE esté en las manos sucias de los gobiernos, jamás se va a resolver el problema de energía en Honduras. Jamás vamos a tener la calidad, cantidad y eficiencia, ni los precios que podríamos tener», declaró Urbizo.

«La ENEE no es una secretaría de estado; es un negocio, y no le corresponde al gobierno manejarlo», subrayó.

El experto acentuó que no se trata de aplicar soluciones temporales o «parches», sino de una transformación profunda mediante la privatización. «Aquí hemos hablado de parches por todos lados. Yo no sé por qué hablamos de liberación y otros términos. Hay que privatizar la ENEE de forma profesional, que pueda llevarse a cabo a fiel término, y el gobierno debe salir de donde no le corresponde estar. Tan sencillo como eso», enfatizó.

Urbizo recordó el impacto positivo de la privatización y diversificación en el sector de telecomunicaciones, ejemplificando con la empresa estatal Hondutel. «El daño que le hizo Hondutel al pueblo hondureño es irreparable. Antes, una llamada de un minuto a los Estados Unidos costaba 83 centavos de dólar, y hoy, con la liberalización del mercado, es hasta gratis a través de todas las aplicaciones en internet.»

El experto argumentó que el control gubernamental de la ENEE está causando un daño incalculable a la población hondureña y que el gobierno debería centrarse en temas sociales en lugar de administrar una empresa eléctrica, que es un negocio, insistió.

«El gobierno debe dejar de insistir en manejar la ENEE. No comprendo por qué los gobiernos quieren tener un problema más», agregó Urbizo.

Finalmente, Urbizo señaló que los únicos opositores a la privatización serían aquellos con intereses creados dentro de la ENEE. «Hemos sufrido demasiado con la ENEE. Los únicos que se van a oponer son el gobierno y aquellos que siguen chupándole la sangre al pueblo a través de la ENEE, ya sean empleados sindicalistas o funcionarios,» concluyó. LB