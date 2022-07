La Constituyente es necesaria para ofrecer los mismos derechos, según diputado Cabrera

Tegucigalpa – El diputado al Congreso Nacional, Francis Cabrera, consideró que es necesario una Constituyente para que todos los hondureños tengan los mismos derechos y oportunidades.

Argumentó que la Constituyente es necesaria si se quiere una Constitución de la República que determine los derechos, obligaciones, igualdad, equidad y que las leyes sean más justas a los ciudadanos.

“Para eso es necesario una Constituyente que nos garantice desde el más pobre hasta es que más tiene tengan los mismos derechos, oportunidades de salir adelante y sean ciudadanos de la misma clase social”, declaró el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Cabrera expuso que si el gobierno se desvía en otros temas perdería el origen por el que fue fundado Libre.

El legislador puntualizó que si no hay reglas claras, los empresarios locales y extranjeros no tendrán motivación de invertir, por lo tanto, no habrá fuentes de empleo y no ingresos para el Estado. AG