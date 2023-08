La Constitución no dice nada sobre plazo fatal para elección de Fiscal, aclara constitucionalista

Tegucigalpa- No hay plazos fatales para la elección del Fiscal General y Adjunto, eso no se especifica en la Constitución de la República, por lo tanto, no pasa nada si no se elige este día, aclaró el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos.

El profesional del derecho con especialidad constitucional, aseguró que la Constitución de la República no dice nada sobre el plazo fatal para elegir al Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Ministerio Público (MP).

Asimismo, indicó que lo único que se especifica que el plazo de las autoridades es de cinco años, pero no da una fecha específica y además, señaló que el actual fiscal general Óscar Chinchilla y el adjunto, Daniel Sibrián, no pueden retirarse de sus cargos hasta que en el Congreso Nacional (CN) elijan a sus sustitutos.

“Escucho con mucha recurrencia de que ya se vence el plazo, continuamente hablan de plazos y la Constitución de la República no dice nada respecto al tema de que hay un plazo fatal para elegir el Fiscal General y al Adjunto lo único que dice el artículo 232 es que el periodo será de 5 años, nada más no dice que tiene que ser electo el 1 el 2, 3 o el el 4 o el 5 de septiembre”, reiteró.

En ese sentido dijo que los diputados pueden seguir votando todos los días hasta que logren encontrar la meta de los 86 votos necesarios para elegir el fiscal, al tiempo que recordó que lo mismo pasó con la Corte Suprema de Justicia que estuvieron 16 días votando y no hubo absolutamente ningún problema.

Ya la Constitución es bien clara en el artículo 242 de que mientras no se elijan a los sustitutos de las autoridades que eligen el Congreso Nacional seguirán en sus cargos las autoridades que están actualmente en funcionamiento y eso lo refuerza el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, concluyó. LB