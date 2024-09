La condena no solo es para Hernández, sino para toda Honduras: Jorge Cálix

Tegucigalpa– El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix dijo este viernes tras conocer la culpabilidad contra el expresidente Juan Orlando Hernández que la condena no solo es para Hernández, sino para toda Honduras.

-Juan Orlando Hernández y hoy no es más que un simple criminal ya condenado, resaltó el parlamentario.

Agregó que esteveredicto debe de dejarle claro a todo el mundo que el abuso de poder tiene consecuencias.

“El poder no dura para siempre, no ha habido en Honduras una persona más poderosa que Juan Orlando Hernández y hoy no es más que un simple criminal ya condenado”, arguyó.

Reiteró que el poder no es permanente y lo que se haga en el poder tiene consecuencias posteriores, porque el que usa el poder para hacer el mal, termina mal.

Indicó que el expresidente es una vergüenza para el país y ahora le toca a todo el pueblo trabajar fuerte y duro para lavarle la imagen a Honduras.

Falta para que Honduras reciba justicia

Del Partido Salvador de Honduras (PSH), reaccionó la diputada Maribel Espinoza, quien considera que la noticia del veredicto de culpabilidad al expresidente Hernández “no significa justicia para Honduras”.

“El país tendrá justicia hasta que la sangre de las víctimas sea reivindicada, hasta que funcionarios públicos y politiqueros cómplices o involucrados con el crimen sean enjuiciados por sus delitos. Basta”, manifestó Espinoza.

La parlamentaria también reaccionó al comunicado del Departamento de Estado de EEUU, manifestado agradecimiento al pueblo estadounidense por haber hecho posible que “se les cayera la careta a políticos mafiosos que se coludieron con el crimen; se mencionan figuras en todos los partidos políticos; algunos de ellos no deben seguir tomando decisiones por el país”, señaló en un mensaje en la cuenta X. PD