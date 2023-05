La clase política se sigue protegiendo en el país, según abogado Zúniga

Tegucigalpa – “Desde el punto de vista jurídico, la Constitución de la república garantiza la protesta de manera pacífica y nos extraña de manera particular el caso de se esté acusando o queriendo criminalizar la protesta porque recordemos que el partido de gobierno surgió en las calles”, señaló este viernes el abogado Heriberto Zúniga.

“Recordemos que hay un temor por los hechos sucedidos en 2009 ya que el gobierno actual ha dicho que parte de los grupos oligárquicos ha sido la empresa privada, entonces el llamado es a que los personeros del gobierno tomen con calma este tipo de situaciones ya que no es necesario tomar medidas no ecuánimes ni igualitarias de mandar a llamar al Consejo de Defensa y Seguridad para criminalizar la protesta”, argumentó.

Zúniga dijo además que “muchos de la clase política se han protegido y se están protegiendo a través de las reformas o del mal llamado Código Penal, Código de la Impunidad, en donde la Ley de Lavado de Activos, temas que tienen que ver con la acción penal que puede ejercer el Ministerio Público para investigar cuentas de manera directa a los funcionarios públicos que han malversado fondos, se les habría dado una primordial función al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sabiendo el pueblo hondureño que este no ha sido un ente que ha ejercido de manera eficaz”.

En ese sentido, afirmó que la clase política se sigue protegiendo. Además, refirió que a la fecha no se han realizado las reformas necesarias para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

“No se han hecho los elementos que ellos han pedido, tres básicos y uno que está propuesto. Las reformas al Código Penal, las reformas a la ley de amnistía política, otro tema un poco escabroso del que no se ha vuelto a hablar mucho, la legalización de la Junta Directiva del Congreso Nacional y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuatro elementos sine qua non, la CICIH no se estaría instalando en el país sino se cumple con esos elementos”. VC