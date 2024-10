La CICIH, un sueño cada vez más distante

Tegucigalpa – La Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), fue propuesta para abordar la corrupción y la impunidad en Honduras, y la presidenta Xiomara Castro al asumir el poder prometió una pronta instalación, pero su implementación y aceptación han sido temas controvertidos, y siguen las dilatorias que alejan las posibilidades de que ese sueño se vuelva realidad.

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, muchos sienten que la CICIH, se desvanece, mientras el fenómeno de la corrupción avanza.

Es claro que la instalación de CICIH no bastará para acabar con la corrupción, que es un mal enraizado en distintos ámbitos, pero hay expectativas depositadas en el organismo que supuestamente vendrá con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Honduras y ONU amplían hasta junio de 2024 memorándum para la CICIH

Ahora lo último que se sabe es que el gobierno de Honduras y la secretaría general de Organización de Naciones Unidas (ONU), ampliaron hasta junio de 2024 el memorándum de entendimiento para la instalación de una eventual Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Para esa fecha se cumplirán dos años y medio de la promesa, y lo que se teme es que la instalación de la CICIH, lleva años o lo que es peor que no se concrete.

Promesa incumplida y crecen las excusas

Preocupa que ahora el Gobierno esté poniendo excusas, señalando que es un tema complejo y delicado, como lo apuntó el canciller Eduardo Reina, porque ya se sabía cuál era el proceso y lo prometieron y ahora se necesita una medida extraordinaria, expresó la diputada Fátima Mena.

Canciller Enrique Reina.

“Me preocupa que estén diciendo que esto es ceder parte de la soberanía porque todo mundo sabe que un mecanismo internacional precisamente es tener autoridad compartida entre el mecanismo internacional de la lucha contra la impunidad y la corrupción y la institucionalidad nacional”, indicó la diputada.

Por su parte, el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, considera que no hay voluntad real de que la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sea instalada en el país.

El director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid

Añadió que es una estrategia de venir dándole largas al proceso. Al tiempo que cuestionó que “¿Cómo es posible ahora, después de dos años, vengamos todavía a decir que lo vamos a ampliar dos meses más? Y después de seis meses no van a haber condiciones”.

Siguen los obstáculos

El canciller Reina reconoció que son 24 reformas y de esas se han priorizado 6, de las cuales solo se han cumplido 2, y que además no ven anuencia en el Congreso Nacional para que las reformas sean aprobadas por la oposición.

Se conoce que uno de los principales obstáculos son leyes consideradas pacto de impunidad, que a muchos no les conviene su derogación, Reina justificó que la ley que se aprobó en el actual Gobierno no es un pacto de impunidad, pero no descarto que se pueda revisar.

La directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez Dardón, planteó en un artículo que, “según los expertos de la ONU, el Congreso de Honduras debería derogar las disposiciones del Decreto 130-2017 del Código Penal, que reduce sustancialmente las penas por corrupción y delincuencia organizada, y el Decreto 117-2019, que incorpora la inmunidad parlamentaria”.

También se critica que en los últimos meses una Comisión Permanente eligió a los fiscales del Ministerio Público. Eso crispó más el ambiente ya polarizado en el Congreso, lo que aleja las reformas requeridas para la instalación de la CICIH. A lo anterior se suman la intención de la aprobación de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Entre los principales obstáculos, los expertos cuentan la falta de voluntad y los intereses particulares de quienes siguen buscando impunidad, principalmente al seno del Legislativo donde ya se le dio el zarpazo a Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Ante la persistencia de los obstáculos, la sociedad civil llama a la población a seguir presionando para buscar la instalación de la CICIH, que es una esperanza para la lucha contra la corrupción e impunidad que tanto afectan a la sociedad y obstruyen el desarrollo del país. LB