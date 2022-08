La CICIH sí viene, el proceso no tiene ningún obstáculo, asegura ministro de la Transparencia de Honduras

Tegucigalpa – Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Estado en los despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró este viernes que Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), si vendrá y descartó que haya algún tipo de obstáculo que pretenda impedir su instalación “estamos avanzando”, externó.

“La CICIH si vendrá, el proceso para su instalación esta fluido sin ningún tipo de obstáculo, hasta este momento no hay ningún problema, la evaluación que se hizo al memorándum de entendimiento y está por analizarse, después de que la presidenta –Xiomara Castro-, dé su visto bueno y en su momento la tendremos aquí”, refirió inicialmente el funcionario.

Explicó que el documento enviado por las Naciones Unidas, ya fue analizado y ahora está en proceso de contestación, ya está elaborado y lo único que tiene es verificarse por la presidenta es que si ese acuerdo es consecuente con las ideas que ella tiene al respecto y esa evaluación se hará efectiva a más tardar la próxima semana y después enviar la respuesta a la ONU.

“Luego de eso, ellos –Naciones Unidas-, nos dirán sin nos sentamos a platicar y empezar a evaluar todas las posiciones. Apenas lo terminamos de avaluar con el canciller Enrique Reina, ya nos pusimos de acuerdo en el contenido pero falta que la presidenta lo analice”, agregó y dijo no poderse referir a los detalles que contiene el memorándum y a las conclusiones que llegaron.

En ese sentido, Orellana, considera que existe basta voluntad para luchar contra la corrupción y la impunidad en la actual administración “hay ambiente para que se instale la CICIH desde el gobierno, el pueblo la quiere y solo aquellos que tienen miedo que les metan presos, los sinvergüenzas, son los que están en contra que venga la misión anticorrupción”.

Concluyó alertando a los diputados hondureños, que si se oponen a que venga la CICIH, quedan quemados para toda la vida “no creo que se vayan a oponer, ni no vean lo que pasó con quienes se opusieron las MACCIH, han quedado estigmatizados y por eso no creo que eso se repita, tengo confianza que la misión internacional vendrá pronto a Honduras”.

“Desafortunadamente el sistema de justicia falleció, no existe, no hay seguridad jurídica, no hay Poder Judicial, lo que hay son tribunales de apelaciones y de sentencia, entonces si no hay cabeza, tampoco cuerpo, todos sabemos cómo ocurrió y en ese sentido estamos llamados a reconstruir el país y para eso necesitamos apoyo internacional, no podemos solos”, finalizó. JP