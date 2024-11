La CICIH no vendrá por el financiamiento de las campañas en Libre, según Esdras Amado

Tegucigalpa – El periodista Esdras Amado López consideró este lunes que el mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH, no se instalará en el país debido al financiamiento que está ocurriendo en las campañas políticas.

López se refirió específicamente a los financiamientos de las campañas de los precandidatos presidenciales del Partido Libertad y Refundación (Libre): Rixi Moncada, Rasel Tomé y Jorge Cálix.

“¿Quién coordinará la campaña de Rixi Moncada, Rasel Tomé y Jorge Cálix? Si usted ve quien coordina, si se analiza encontrará un nexo importante para determinar por qué no viene la CICIH”, reflexionó.

Comentó que la CICIH tiene una íntima relación con las campañas políticas, especialmente, con quienes aspiran dentro del partido del gobierno.

“La gente está hablando de cuánto se gasta, si es prematura o no, si es transparente o no, se debe ver quien se sienta a la par de Rixi Moncada, a quienes representan Rasel Tomé y Jorge Cálix, ahí está la respuesta del porqué no viene la comisión”, aseveró.

El periodista cuestionó que la familia presidencial ha encontrado la manera para seguir en impunidad al concentrar el poder, y por eso no tienen temor a represalias jurídicas.

Mel Zelaya no tiene miedo, Xiomara Castro, Carlos Zelaya, Héctor Manuel Zelaya no tienen miedo, cómo no lo tenía Juan Orlando Hernández, porque tenía la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, los militares y no había problema, reprochó.

En cuanto a Jorge Cálix, Amado López manifestó que el diputado pagará lo que sembró al mantener y defender la estructura de corrupción del Partido Libre.

“Jorge Cálix va a tener que pagar lo que sembró, mantuvo la estructura de corrupción en Libre y la defendió; contrario conmigo, yo la denuncie, Cálix vivió de esta estructura criminal, ahora le está cobrando factura, aquí está todo escrito, solo falta esperar”, apuntó. AG