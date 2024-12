La CICIH no vendrá mientras no se hagan los cambios necesarios dice diputado Carlos Umaña

Tegucigalpa- El jefe de bancada del PSH diputado Carlos Umaña, también miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, manifestó su escepticismo sobre la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Según Umaña, el Congreso Nacional no ha cumplido con las reformas indispensables para que la comisión pueda operar con efectividad.

“La CICIH no va a venir porque el Congreso no quiere hacer su tarea. Mientras no se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz, no se derogue el decreto 117-2019 que blinda a los diputados, no se eliminen el fondo departamental y las subvenciones, y no se modifique el Código Penal de la impunidad, es mentira que llegue. Aquí los diputados tenemos un fuero especial”, enfatizó.

El parlamentario también sugirió que, si fuera el secretario general de la ONU, no enviaría una misión a Honduras en las condiciones actuales. “No gastaría dinero de los contribuyentes de todos los países en una misión que no hará nada. Mientras no se aplique la figura del querellante adhesivo, que no requiere reformar la Constitución, es difícil que la ONU acepte. Estamos más lejos que cerca de la llegada de la CICIH”, afirmó.

Congreso bajo la lupa MP debe investigar a todos

Umaña lamentó que el Congreso Nacional sea catalogado como uno de los peores de la historia, aunque destacó que algunos diputados sí cumplen con su labor. “Por unos pagamos todos, pero habemos, diputados que hacemos nuestro trabajo”, expresó.

En otro tema, el legislador instó al Ministerio Público a realizar una investigación integral, desde administraciones anteriores hasta la actual. “Lo que era malo antes, también es malo ahora”, concluyó Umaña, reiterando la necesidad de combatir la impunidad en todos los niveles.

La incertidumbre sobre la llegada de la CICIH pone en evidencia los desafíos que enfrenta Honduras en su lucha contra la corrupción, mientras el reloj sigue corriendo para la renovación del memorando de entendimiento con la ONU.LB