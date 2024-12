La CICIH no es una broma, es un tema de derechos humanos y desarrollo, recuerda Gabriela Blen al canciller

Tegucigalpa – La activista de Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, increpó al canciller Enrique Reina, exigiendo el cumplimiento de las promesas realizadas por el gobierno respecto a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

– Este jueves se cumplen 1 mil 043 días sin la CICIH.

Blen calificó este tema como fundamental para los derechos humanos, el desarrollo del país y la erradicación del crimen organizado que, según ella, mantiene capturado al Estado.

“La CICIH es un tema de derechos humanos, de desarrollo del país, de acabar con el crimen organizado que ha capturado el Estado, es un tema que nació en las calles de la voluntad soberana”, afirmó Blen, destacando que esta lucha fue una de las razones por las cuales el gobierno actual llegó al poder.

La miembro de la sociedad civil, acusó a la administración de Xiomara Castro de haber hecho todo lo contrario a lo que se esperaba. “La CICIH debería estar instalada, la extradición debería seguir vigente, el circuito anticorrupción debía ser fortalecido, pero han hecho todo lo contrario. Se han convertido en el nuevo Juan Orlandismo con diferente comandante”, señaló Blen, refiriéndose al exmandatario Juan Orlando Hernández y su gobierno.

Además, advirtió sobre posibles consecuencias sociales si no se toman acciones inmediatas: “Este tema no es una broma. Si no cumplen, esperen las consecuencias de un pueblo cansado que no olvida ni perdona a corruptos y mentirosos. Urge la CICIH en Honduras”, concluyó. LB