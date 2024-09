La ceremonia de los premios Brit arranca con la actuación de Dua Lipa

Londres – La ceremonia de los premios de música pop Brit Awards 2024 arrancó este sábado en el centro O2 Arena de Londres con la actuación de Dua Lipa, antes de la entrega de los galardones, dominados en esta edición por mujeres.

Esta es la primera vez que la cantante británico-albanesa, de 28 años, actúa en este espectáculo, mientras que la australiana Kylie Minogue también subirá al escenario para cerrar el evento.

Dua Lipa ha cantando su nuevo sencillo ‘Training Season’ vestida con una chaqueta de cuero negra y pantalones cortos.

Famosa por la canción ‘Houdini’, está nominada en tres categorías, acto pop, artista del año y canción del año por Dance The Night, que es la banda sonora de la película Barbie.

Se espera que las mujeres dominen la noche más importante de la música británica después de que las artistas más conocidas encabezaran las candidaturas de estos galardones.

La ceremonia está a cargo de la presentadora del programa Love Island, Maya Jama, y las estrellas de radio Clara Amfo y Roman Kemp.

La cantautora británica Raye ya ha hecho historia en los Brit Awards al recibir siete nominaciones – la mayor cantidad para un artista en un año – incluido el codiciado premio al álbum del año por su debut en estudio, My 21st Century Blues.

Las otras candidaturas de Raye corresponden a Artista del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Pop y dos en la categoría de Mejor Canción, con ‘Escapism’, junto al rapero 070 Shake, y ‘Prada’, en colaboración con Casso y D-Block Europa, y Mejor Acto R&B Act.

La saxofonista, compositora y locutora británica Yolanda Brown, presidenta de la Industria Fonográfica Británica (BPI), dijo hoy a los medios que es importante «la representación femenina y estoy muy contenta de que lo estemos viendo. Las mujeres son increíbles, son poderosas y podría ser el año de la mujer».

Entre las estrellas que pisaron hoy la alfombra roja del O2 Arena fueron Mel C de las Spice Girls, las ex estrellas de X Factor Ella Henderson, Fleur East y Rebecca Ferguson, así como la actriz de Downton Abbey Joanne Froggatt.

En la lista de los aspirantes al premio Artista del Año también están Arlo Parks, Central Cee, Fred, J Hus, Dave, Dua Lipa, Olivia Dean, Jessie Ware y Little Simz, mientras que en la correspondiente a la Banda del Año figuran Blur, Chase & Status, Headie One & K-Trap, Jungle y Young Fathers.

Los que aspiran al Álbum del Año son Blur con ‘The Ballad of Darren’, J Hus con ‘Beautiful and Brutal Yard’, Little Simz con ‘No Thank you’, Raye con ‘My 21st Century Blues’ y Young Fathers con ‘Heavy Heavy’, según la lista de candidatos.

Para el apartado de Canción Internacional del año figuran Billie Eilish, con ‘What Was I Made For?’, Olivia Rodrigo con ‘Vampire», y Peggy Gou, con ‘(It Goes Like) Nanana’, entre otros.

Blink-182 y Gabriels aspiran al premio de Grupo Internacional del Año, junto con Boygenius, Foo Fighters y Paramore. EFE

(vc)