La abogada María Elena Ulloa también renuncia a sus aspiraciones de integrar la Junta Nominadora

Tegucigalpa- En las últimas horas la abogada María Elena Ulloa anunció que se retira como aspirante a integrar la Junta Nominadora por la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y electa en sesión de universidades.

En un escrito publicado la abogada Ulloa manifiesta que se retira del proceso, dijo que su trabajo no es pecado y no se gana la vida criticando a los demás.

No obstante, no descartó la querellar a los que emprendieron una campaña de desprestigio en su contra.

La controversia en el caso de la abogada Ulloa, se dio porque ella ha representado clientes con el tema de las ZEDEs.

La abogada señaló que no es pecado su trabajo, “yo me retiro, mi carrera no es política (… ), no necesito eso para mi carrera” dijo en el Foro Frente a Frente.

En medio de la controversia también renunció el abogado Odir Fernández aduciendo la participación de Ulloa, de igual forma la Universidad José Cecilio del Valle, indicó en escrito que se abstuvo de votar y mantendría su posición por la candidatura de Ulloa.

La elección de los representantes del Claustro está programada para la tarde de este lunes.LB