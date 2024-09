Kissinger fue decisivo en China, Rusia y Vietnam, pero también propició golpes de estado en América Latina

Una de las últimas fotos de Henry Kissinger. (Foto Jim Lo Scalzo-EFE).

Mano a Mano periodístico e histórico.

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Especial para Proceso Digital y La Tribuna de Tegucigalpa. Y El País en San Pedro Sula (Honduras).

AGM Jacobo: Acaba de morir Henry Kissinger a sus cien años de vida y es el momento de hacer un análisis del Secretario de Estado más poderoso e influyente que ha tenido Estados Unidos. Logró que China se abriera al mundo, que la Unión Soviética pusiera fin a una “guerra fría” y un fin a la guerra de Vietnam. Pero estos logros no pueden que olvidemos que Kissinger propicio el golpe de estado contra el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, en 1973 y abriera el paso a la dictadura de Augusto Pinochet, que duró 17 años.

En un viaje a Pekín en el 2018, con el líder chino Ji Jinping. (Foto Pool).

JG: Es cierto lo que hizo en el caso chileno pero también recordemos que una enorme cantidad de chilenos estaban hartos de lo mal que andaba el gobierno de Allende, que se había vuelto un nido de grupos izquierdistas que si estaban llenando de comunismo al país

AGM: Jacobo ¿Cómo valorarías el legado de Kissinger?

JG: Histórico, siendo aplaudido por muchos pero criticado por varios.

AGM: Desde luego, ninguno de los Secretarios de Estado que ocuparon después ese cargo ha llegado al nivel de poder e influencia que tuvo Kissinger.

JG: De eso no me toca la menor duda. Fue un gigante con enorme poder político tanto como Asesor de Seguridad Nacional con su oficina al lado de la del presidente Richard Nixon y luego trasladarse a la dee canciller para ocupar el importantísimo cargo de Secretario de Estado. Por 4 años fue Asesor de Seguridad y luego cuando Nixon es reelecto, lo nombra canciller (Secretario de Estado). Al renunciar Nixon por el escándalo de Watergate, sube al poder Gerald Ford que retiene a Kissinger como canciller y simultáneamente lo nombra también Asesor de Seguridad Nacional. En 8 años ese tremendo puesto.

Kissinger con el histórico líder chino Mao Zedong, en 1970. (Foto Wikimedia)..

AGM: Es interesante que el escándalo del Watergate no lo salpicó. Lo conocí en mi primera etapa en Washington como corresponsal de una agencia de noticias: seguía hablando con un fuerte acento alemán y tenía, además, fama de “playboy” entre las mujeres, a pesar de no ser guapo. Era el poder y su intelecto lo que las seducía.

JG: Yo conocí a Kissinger en la oficina de su empresa (Kissinger Assocites) en 1986 cuando acompañé al Presidente de Honduras, José Azcona de Hoyo, que llegó acompañado por su canciller Carlos López Contreras y su embajador de Honduras ante la Casa Blanca, Juan Agurcia. Luego lo volví a ver, en 1994, en la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca.

Kissinger con Jacobo Goldstein, ex corresponsal en la Casa Blanca de CNN, HRN y LA TRIBUNA.en una cena de gala de corresponsales , en 1994.

AGM: He pasado muchas horas investigando los documentos secretos del gobierno de Richard Nixon (1969-1974) y revelados por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington. Un cable secreto del Departamento de Estado detalla la conversación privada que mantuvieron Kissinger y Pinochet (1973-1990), en Santiago de Chile, en 1976:

KISSINGER: “Simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí. Hizo usted un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende. Usted es víctima ahora de todos los grupos de izquierda del mundo y que su mayor pecado fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista”.

JG: Lo que no dicen es que gran parte de la población chilena no apoyaban lo que estaba haciendo Allende y hubo muchos habitantes de esa nación que acuerparon el golpe que dieron las fuerzas armadas chilenas. No estoy aplaudiendo a Pinochet pues hubo muchos actos sangrientos de parte del gobierno en cuanto a los detenidos, muchos de ellos que fueron torturados o asesinados.

AGM: Está claro que lo que le impulsaba a Kissinger era, como fuera, el de frenar un gobierno socialista/comunista en América Latina, como el de Allende. Copio a un artículo del diario “El País” de Madrid: “Washington emprendió diversas maquinaciones para desestabilizarlo en los 1.000 días que duró la Administración de la Unidad Popular. El objetivo era impedir que Chile fuera un ejemplo que trascendiera América Latina con su experiencia de un marxismo que llegaba al poder por la vía democrática.”

Kissinger con el dictador chileno Augusto Pinochet Santiago, en 1976.

JG: También digamos que Pinochet puso orden a la economía chilena, que andaba por la calle cuando vino el golpe.

AGM: Y da que pensar que Kissinger fue galardonado el 10 de diciembre de 1973 con el Premio Nobel de la Paz en 1973 (junto a Le Duc Tho, miembro del Politburó de Vietnam del Norte) por sus gestiones en los Acuerdos de Paz de París para poner fin a la guerra de Vietnam.

AGM: Y unos meses antes, el 11 de septiembre de ese mismo año, su protegido, el general Augusto Pinochet, bombardea el Palacio de la Moneda en un golpe de estado contra Allende. El presidente marxista se quitó la vida poco después.

JG: Lo bueno y lo malo lo vimos en el caso chileno.

AGM: Ente los documentos secretos a los que he tenido acceso, hay uno que confirma la participación americana en el golpe de estado contra Allende. Es un memorándum que le envía el Secretario de Estado de entonces, Henry Kissinger, al presidente Richard Nixon, donde le informa del PLAN DE ACCION ENCUBIERTO EN CHILE, en cinco puntos:

1- Acciones para dividir la coalición de Allende.

2- Mantener y aumenta los contactos entre los militares.

3- Suministrar apoyo la oposición no-marxista.

4- Asistir a ciertos medios que escriban contra el gobierno de Allende.

5- Usar ciertos medios como (SE HAN BORRADO LOS NOMBRES DE LOS PERIÓDICOS) para destacar la subversión del proceso democrático y la participación de Cuba y la Unión Soviética en Chile.

AGM: La CIA norteamericana también promovió otro golpe de estado, este en Guatemala, contra el gobierno de izquierda de Jacobo Arbenz, en 1954.