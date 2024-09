Karim Qubain: “La amnistía no puede ser costumbre y Honduras debe respetar sus leyes”

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, expresó su desacuerdo con implementar una nueva amnistía política, aunque reconoció que es un derecho en Honduras, esto podría convertirse en una costumbre cada vez que un nuevo gobierno asuma el poder.

– Necesitamos gente que ame Honduras que piensen primero en el país, no políticos que sólo vivan peleando, expresó el empresario.

Según Qubain, la amnistía abre la puerta para que los gobernantes favorezcan a sus aliados condenados o enjuiciados, lo que sería perjudicial para el respeto al Estado de derecho en el país.

“No creo que sea factible (amnistía), porque cada vez que viene un gobierno nuevo va a querer favorecer a su gente que han sido condenados, que han sido enjuiciados y eso no puede ser una costumbre”, remarcó.

El empresario resalto que es importante que Honduras respete su propia ley. Cuando existen normas claras, todo está bien y hay más inversión los gobiernos deben respetar lo que esté bien o mal, de sus antecesores comentó. Porque cambiar las reglas es una práctica genera inestabilidad jurídica y desconfianza para futuros inversionistas.

En cuanto al clima de inversión en Honduras, Qubain lamentó la falta de proyectos que beneficien a la población y la inestabilidad política. Aseguró que los últimos dos años y medio han sido un período en el que los políticos no han logrado ponerse de acuerdo, lo que ha dejado al país en una especie de “respiración artificial”.

Manifestó que la CCIC no Tiene bandera política, pero “lastimosamente sentimos que a la oposición no le ha caído el dayme (el veinte), en quién tiene la administración del país, hay que colaborar no podemos dejar a Honduras con respiración artificial, así tienen a Honduras los últimos dos años y medio, los políticos porque no se ponen de acuerdo y solo viven peleando”.

Señaló, además, que la falta de empleo y oportunidades está llevando a más hondureños a migrar ilegalmente, lo que desintegra a las familias y tiene graves consecuencias para el futuro del país.

ZEDEs

Qubain también se refirió al polémico tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.

Recordó que el Congreso Nacional aprobó su creación, atrayendo inversiones. “Ahora, si se declaran inconstitucionales, debemos prepararnos para indemnizar a los inversionistas. No podemos cambiar las reglas del juego después de haber dado luz verde a estas iniciativas”, afirmó. Sugirió que, si las ZEDE no pueden continuar expandiéndose, al menos se permita que las que ya existen sigan operando bajo un esquema negociado que minimice el impacto.

“El honor de Honduras a nivel internacional depende del respeto a nuestras leyes. Necesitamos líderes que piensen en el bien de la nación y que trabajen por generar confianza para futuras inversiones”, concluyó Qubain. LB