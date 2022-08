Junta Nominadora tiene el compromiso de respetar la Constitución, recuerda ministro de Transparencia

Tegucigalpa – Una vez seleccionados los miembros de la Junta Nominadora deberán ser acreditados ante el Congreso Nacional, y el presidente deberá juramentarlos para que empiecen a trabajar en sus cargos y están llamados a hacer un trabajo en base al respeto a la Constitución, dijo el ministro de Transparencia Edmundo Orellana.

Una vez juramentados la Junta deberá elegir su directiva e iniciar su tarea con transparencia y el compromiso con el pueblo es el respeto a la Constitución de la República, reiteró.

En cuanto a los cuestionamientos que han surgido en torno a que hay personas que quedaron dentro de la Junta con alguna afinidad política Orellana, refirió que eso es inevitable porque no existen los apolíticos.

Hay quienes no tienen afiliación política, pero no hay personas apolíticas, alguien puede estar a favor o en contra de un gobierno, pero no ser neutral porque siempre hay afectación y relación política para el individuo o su familia, expuso el funcionario.

“No hay apolíticos el que diga que no es político entonces se está identificando como animal”, señaló.

En ese sentido reiteró que lo importante es que la Junta Nominadora haga bien su trabajo con ética y transparencia, para que así puedan elegir a los candidatos idóneos que irán al Congreso Nacional. LB