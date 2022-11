Junta Nominadora debe enviar lista de los mejores, pide candidato a magistrado de la CSJ

Tegucigalpa – La Junta Nominadora debe actuar con objetividad y mandar al Congreso Nacional a los mejores abogados y notarios, manifestó el exfiscal adjunto, Yuri Melara.

“Actué con objetividad, se apegue a las matrices de evaluación y que mande al Congreso Nacional los mejores 45 abogados y notarios y puedan ser útiles al Poder Judicial”, declaró Melara.

El exfiscal adjunto, quien también participa como aspirante en este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló que los 45 candidatos finales no solo deben tener las mejores calificaciones sino tener la capacidad de ser magistrado.

Agregó que deben tener la capacidad de redactar y dar fallos a recursos de casación, apelación y otros.

Consultado sobre la declaración del fiscal Luis Javier Santos de que seis candidatos deberían retirarse del proceso por tener vínculos con redes de corrupción y de narcotráfico, respondió que el coordinador de la Uferco debe tener las pruebas.

“El fiscal Luis Javier Santos lo conozco como un hombre serio y responsable, me imagino que si él hace esas afirmaciones es porque ha de tener las pruebas y no va a atreverse cosas que no sabe”, manifestó.

Indicó que habrá un período de denuncias en la que la ciudadanía podrá hacer reclamos y la Junta Nominadora tendrá que darle valoración. AG