Juancho Marqués ante su primer concierto en México: Siempre lo tuve en mente

Ciudad de México- El artista español Juancho Marqués dará este sábado su primer concierto en México después de haber hecho toma de contacto con una visita al país latinoamericano, al que siempre tuvo en mente acudir sabiendo que es un lugar al que hay que ir después de salir de España, dijo en entrevista con EFE.

«Para nosotros, México era como la primera plaza a la que había que venir saliendo de España», explicó el cantante, quien cuenta ya con más de diez años de carrera.

«Yo lo recuerdo, incluso, de cuando era pequeño, lo que comentaba la gente que se dedicaba a la música, sobre todo a la música urbana, sobre el público mexicano, sobre cómo acogían aquí nuestra música. Es algo que durante toda mi carrera he tenido en mente», añadió.

Marqués se presentará el sábado en la sala Supremo, donde acudirá sin expectativas, según confesó, pero emocionado de encontrarse por fin con su público mexicano desde el escenario.

«Yo intento no tener expectativas porque luego lo que ocurre con las expectativas es que nunca pasa lo que crees que va a pasar. Pero independientemente de la gente que venga, sé que quien venga va a estar a fuego», compartió.

Y lo sabe porque en febrero y marzo de este mismo año estuvo en México y pudo hacer una quedada en una plaza con su público mexicano, para saber si había buena respuesta.

La experiencia la califica como «brutal», ya que conoció a muchas personas «muy agradecidas, cariñosas y cálidas» que le hablaron de sus canciones más actuales, pero también de temas de hace mucho tiempo, incluso de los publicados junto con su grupo anterior, Suite Soprano.

«Vimos que el público es muy variado, lo que me sorprendió es que había gente muy diversa de diferentes sitios, uno no fue capaz de definir un ‘target’. Había gente de diferente clase social, mixto en cuanto a sexos, era variado, y eso me gusta porque nosotros intentamos hacer una música un poco transversal», detalló.

UN CONCIERTO ‘SEMILLA’

Aunque él y todo su equipo son conscientes de que este concierto es «una semilla» y una oportunidad para empezar a ganarse poco a poco al público mexicano, Marqués decidió apostarlo todo y traer un «show» como los que ha hecho recientemente en España, sin reducir la banda ni la producción.

«Me gusta hacer valer el dinero que paga la gente, mucha gente hace esfuerzo muy grande», dijo.

Este será el último concierto que el artista nacido en Sevilla pero criado en Aranjuez ofrezca en todo el año y se tomará un tiempo, aunque aseguró que los músicos nunca descansan del todo, hasta abril, cuando saldrá su próximo disco, «Paraíso 39».

Este próximo álbum es el resultado de una preparación de cuatro años con un nivel de producción «gigante» que surgió durante la pandemia de la covid-19, cuando se dio cuenta de que tenía tiempo muerto que quería aprovechar.

Entonces se juntó con sus músicos a hacer canciones y terminaron por decidir hacer un disco.

La pandemia tuvo sus complicaciones para Marqués, pero terminó por ser una etapa de gran aprendizaje, dijo.

«Con el tiempo creo que ha sido una de las experiencias vitales de las que más he aprendido, a valorar lo importante, a darme cuenta de lo realmente importante y lo que no. He salido en ese sentido reforzado a nivel personal», terminó.

