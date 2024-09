“Juan Orlando no volverá pronto, pero volverá”, señala su exasesor

Tegucigalpa – El exasesor presidencial Marvin Ponce, señaló hoy en sus redes sociales que el expresidente Juan Orlando Hernández no volverá pronto, pero volverá.

El exasesor presidencial también vaticinó que no habrá unanimidad en el veredicto, por lo que, el juicio se anulará.

A través de sus redes sociales Ponce escribió “Juan Orlando no volverá pronto pero volverá, no será declarado no culpable, ni culpable. Simplemente no habrá unanimidad en el jurado y el juicio se anulara, pero volverá, claro que volverá. Me están entendiendo. V O. L. V. E. R. A”

V O. L. V. E. R. A — Marvin Ponce (@marvinponcehn) March 7, 2024

El exmandatario hondureño es acusado de conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego y conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras para cumplir con el delito de narcotráfico hacia ese país.

Hasta este momento el expresidente sigue negando las acusaciones y se declara inocente.

Un jurado conformado por 12 personas se retiró la mañana de este jueves a deliberar.

El proceso de deliberación puede durar hasta mañana según expertos, no obstante, es una cuestión de horas para que el exmandatario conozca su suerte. (PD)