Joven mujer se suicida y deja carta en la que expone era amenazada por expareja

Tegucigalpa – Una joven mujer de 28 años decidió quitarse la vida, pero antes escribió una carta en la expuso era amenazada por su expareja sentimental y padre de sus hijos.

El suceso ocurrió en el barrio San Francisco en El Progreso, Yoro, y la mujer fue identificada como Victoria Flores.

La malograda mujer escribió en la carta que estaba cansada de los conflictos con el padre de sus hijos.

«Ya me cansé de tantas amenazas del papá de mis hijos, solo quería estar tranquila con mis niños mi tiempo libre, él no me lo permitió», reza parte de la nota encontrada.

Asimismo, expuso que en varias oportunidades acudió a operadores de justicia, pero no encontró el respaldo a las amenazas que era víctima.

“Ahora solo quiero estar bien y que mis hijos…”, no se logró concluir lo escrito por la joven.