Jorge Zelaya revela que presidente Redondo le pidió retirar la moción para interpelar al general Hernández

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya reveló que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo le pidió anoche, durante la reunión que este último pidió, que retirara la moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

– Luis Redondo informó a diputados nacionalistas que la reunión con jefe de FFAA está condicionada a que participe la ministra Rixi Moncada.

“En todo este asunto que paralizó ayer prácticamente las actividades en el Congreso, tuvimos conversación con el ingeniero Redondo y él no hablaba de la posibilidad si retiraba yo la moción, le dije obviamente que no, le dije que si no pasaba la moción, no pasa y seguimos en discusiones de otros temas que son importantes”, relató Zelaya.

Asimismo, el también presidenciable refirió que se habló de la posibilidad de reunirse con el general Hernández, y detalló que en ese Redondo solicitó retirarse unos minutos para hablar con la presidenta del poder Ejecutivo, Xiomara Castro y al regresar les informó que la reunión podía darse con la condición de que estuviera presente la ministra de Defensa y precandidata del oficialismo, Rixi Moncada.

Cabe mencionar que previamente, una reunión que había sido concertada entre los jefes de bancada del Partido Nacional y el jefe del Estado Mayor Conjunto fue suspendida por la presencia de Moncada.

“Días antes habíamos sido invitamos a la jefatura del Estado Mayor, no sólo diputados del Partido Nacional, sino que también la presidenta de la comisión de seguridad que es de Libre y diputados del Partido Liberal, se había dicho que no iba estar la ministra de Defensa, Rixi Moncada, pero ya cuando llegamos estaba allí… entonces ni los liberales ni nosotros quisimos reunirnos”, relató. VC