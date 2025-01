Jorge Zelaya pide al Comité del PN devolución de L 125 mil

Tegucigalpa – El presidenciable nacionalista Jorge Zelaya afirmó que el Comité Central del Partido Nacional no lo inscribió en las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de esa institución política, por lo que solicita la devolución de 125 mil lempiras que dio con ese propósito.

“Me los pidieron para participar en las elecciones internas, ajá y me dicen que no voy a participar y no me los quieren dar”, dijo.

Zelaya indicó que realizó por escrito la devolución de ese dinero, pero que la respuesta que le han dado es que se lo pida a David Chávez.

El próximo 9 de marzo, el Partido Nacional, al igual que el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre) elegirán a las nuevas autoridades de sus partidos en los comicios internos.