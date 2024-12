Jorge Calix y Beatriz Valle exigen transparencia y consenso para aprobar Presupuesto

Tegucigalpa- Después de una extensa jornada legislativa que terminó pasada la medianoche, los diputados Jorge Cálix y Beatriz Valle denunciaron las irregularidades y la falta de diálogo en la aprobación del presupuesto general de la República para el próximo año.

Según ambos legisladores, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha adoptado una postura de imposición que dificulta la construcción de acuerdos entre las diferentes bancadas.

“Lo único que pedimos es transparencia. Queremos saber en qué se gastará cada centavo porque es dinero de los impuestos que pagamos todos los hondureños y de las remesas que envían nuestros compatriotas desde el extranjero”, expresó Cálix, quien criticó el inicio tardío de la sesión, convocada para las 2:00 pm pero que comenzó hasta las 11:30 pm

Por su parte, Beatriz Valle calificó la situación como “vergonzosa y penosa”. Señaló que “la única manera de lograr cosas en el Congreso es hablando con las diferentes bancadas y poniéndonos de acuerdo. Las imposiciones nunca funcionan”.

El debate por los 12.000 millones de la partida 449

Uno de los puntos más cuestionados por los parlamentarios, fue la falta de claridad sobre la partida presupuestaria conocida como la cuenta 449, que asciende a 12,000 millones de lempiras. Los diputados exigieron un desglose detallado del gasto.

“Si nos dicen que esos 12.000 millones se van a gastar en medicinas, pupitres, educación o seguridad, lo aprobamos de inmediato. Pero si no nos explican cómo se usará ese dinero, ¿cómo vamos a apoyar?”, cuestionó Cálix, agregando que el pueblo hondureño tiene derecho a cuentas claras.

Valle fue contundente: “A ciegas no voto. Me convencen o no hay voto. Es al pueblo hondureño al que tienen que rendirle cuentas”.

Seguidamente, ambos diputados criticaron también incrementos presupuestarios que consideran injustificados. Según Cálix, la Secretaría de Planeación Estratégica, dirigida por Ricardo Salgado, recibió un aumento de 500 millones de lempiras, pese a la falta de resultados visibles.

“En lugar de asignar 500 millones a Salgado, deben destinarlos a la compra de medicamentos para que haya algodón y se puedan realizar cirugías. El pueblo merece prioridad en salud, no en insultos”, sentenció.

Un llamado al consenso y al cambio de prácticas

Beatriz Valle Cálix recordó sus tiempos en el partido Libre, señalando que antes nadie podía dialogar con otros sectores sin el aval del expresidente Manuel Zelaya. “Pues acostúmbrense, porque mi trabajo en el Congreso es hablar y tratar de convencer a los compañeros para que aprueben proyectos que beneficien al pueblo hondureño”.

Finalmente, ambos legisladores coincidieron en que su lucha es por la transparencia y la correcta asignación de los recursos. “No queremos un presupuesto que se use mitad para campaña y mitad para el comandante”, ironizarón ambos en referencia a los señalamientos hechos en el narcovideo. LB