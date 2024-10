Jorge Cálix se compromete a mejorar las condiciones de productores de Yamaranguila

Tegucigalpa – El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix, participó este sábado en el lanzamiento de Sara García como precandidata a alcaldesa por el municipio de Yamaranguila, Intibucá.

“Me siento orgulloso de los hombres y mujeres que me acompañan en este gran reto para hacer realidad el renacer de Honduras (…) He venido para decirles que me comprometo con el pueblo de Yamaranguila, apoyarle a Sara en todos los proyectos de desarrollo”, dijo.

Cálix aseguró que trabajará para mejorar las condiciones para los agricultores de la zona, para que sus productos sean comercializados a precios justos, lo que llevará desarrollo social a sus comunidades y les permitirá mejorar sus condiciones de vida.

“Nosotros vivimos con miedo, encerrados, mientras los delincuentes, los narcotraficantes, los corruptos y los mareros andan libres. Eso sucede porque no ha habido alguien que tenga valor y voluntad para acabar con ese flagelo. Yo tengo la firme decisión de hacerlo”, enfatizó.

De su lado, la precandidata a alcaldesa de Yamaranguila agradeció el acompañamiento durante el lanzamiento de su candidatura que inició con una caravana y finalizó con una concentración que se realizó en las cercanías del hotel Zabalanquira.

“Vamos a trabajar por todos y todas sin ver colores políticos, le vamos servir a todos los ciudadanos”, aseguró. VC