Jorge Cálix presente a sus precandidatos a alcaldes y diputados de Cortés

San Pedro Sula – El precandidato presidencial liberal Jorge Cálix presentó este domingo en la ciudad de San Pedro Sula a su planilla de aspirantes a alcaldes y diputados por el departamento de Cortés.

El evento se realizó en el Gimnasio Olímpico de San Pedro Sula que reunió a miles de simpatizantes liberales.

Cálix enfatizó el rol clave que jugará su gobierno liberal en el futuro del país. También hizo énfasis en su compromiso con el desarrollo de la zona norte.

“Hoy, el Partido Liberal se levanta más fuerte, más unido. Porque cuando trabajamos juntos, no hay reto que no podamos superar. Y que no les quepa duda, liberales, vamos a ganar las elecciones”, expresó.

Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, subrayó la importancia de que Cálix llegue a la presidencia para garantizar el progreso de Cortés y especialmente de SPS.

Además, Contreras reafirmó su compromiso de trabajar junto a Cálix para impulsar proyectos clave que beneficien a la región.