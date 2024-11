Jorge Cálix pide a la Unidad de Política Limpia que le permita abrir cuenta ante la negativa de Mel de extenderle autorización

Tegucigalpa – El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix pidió a las autoridades de la Unidad de Política Limpia (UPL) que le permitan abrir la cuenta bancaria que será el respaldo de sus gastos de campaña de cara a las elecciones primarias de marzo de 2025.

– Denunció que Manuel Zelaya Rosales se niega a entenderle una nota para abrir una cuenta bancaria que sirva de respaldo para la campaña política de cara a las elecciones primarias.

– Dijo que hasta el momento no ha recibido un solo cheque por concepto de Fondo Departamental en el Congreso de la República.

Confesó que este día hizo la solicitud a la Unidad de Política Limpia para abrir una cuenta sin el visto bueno de las autoridades del Partido Libre, que se niegan a extender una nota que los acredite como un movimiento en formación.

“Manuel Zelaya Rosales no me ha contestado ninguna de las dos solicitudes que le hecho el pasado 17 de abril y el 29 de abril”, se quejó.

El presidenciable puntualizó que “si no me quieren dar respuesta no me voy a poner a llorar, yo sigo trabajando. Yo no uso fondos públicos, de la corrupción o del narcotráfico para la campaña”.

Dijo que piensa financiar su campaña con aportaciones de amigos, simpatizantes y personas que quieren contribuir para convertirlo en presidente de la República.

Acentuó que “Libre no es una persona, que dos o tres quieran hacerme sentir mal, eso no me molesta, yo me siento amado por la base del partido”.

Finalizó asegurando que su foto aparecerá en la papeleta electoral para las elecciones primarias del próximo 9 de marzo. JS