Jorge Cálix oficializa su precandidatura presidencial en Libre

Tegucigalpa – El diputado al Congreso Nacional, Jorge Cálix, oficializó este martes su precandidatura presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Facebook, en la que publicó un vídeo desde su oficina.

Comentó afirmando que en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, la población hondureña, con esperanza e ilusión, decidió cambiar el gobierno tras años de denuncias de corrupción y caos, y de luchas y esfuerzo.

Sin embargo, señaló que la ilusión de la población se ha ido apagando con el paso del tiempo de esta administración.

Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Hay que reconocer el problema: al pueblo de Honduras se le prometió refundación y, lamentablemente, hemos dado pocos pasos en esa dirección, opinó.

Cálix enfatizó que el Partido Libre y Honduras necesita devolverle la ilusión al pueblo hondureño, cumplir sus promesas y resolver los temas que han quedado pendientes.

“He decidido aceptar la petición que me han hecho amigos y amigas, compañeros de lucha, hondureñas y hondureños que he abrazado a lo largo y ancho del país, de ser candidato a presidencia de Honduras”, manifestó.

Señaló que no fue una decisión fácil, pero afirma que tiene mucho que aportar, posee nuevas ideas y ganas de hacer las cosas distintas mediante voluntad y amor al país.

Entiendo que algunos prefieren que me quede en casa, sé perfectamente que la batalla que se avecina será dura y larga, pero recordemos siempre que nada puede resistirse al poder de millones de personas que exigen un cambio, aseveró.

Nos han dicho que no podremos lograrlo, que no nos van a dejar llegar, que Honduras no va a cambiar y que estamos perdiendo el tiempo, nos han dicho que no le demos al pueblo hondureño falsas esperanzas, expresó.

El congresista continuó diciendo que la esperanza es fuerte y que se puede construir una Honduras de oportunidades.

Cálix asumió el compromiso con esta precandidatura de trabajar sin descanso para unir al país.

La competencia, cuando es sana y justa, es buena y será mejor para todos, puntualizó.

Con este anuncio, ya hay dos precandidatos, de forma oficial, que buscan ser el presidenciable de Libre: Jorge Cálix y Rixi Moncada. AG