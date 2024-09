Jorge Cálix no ha sido expulsado porque no se ha seguido el procedimiento, reacciona Mel Zelaya

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, negó este viernes que se haya expulsado al diputado Jorge Cálix de esta institución política ya que no se siguió el procedimiento establecido.

– El Tribunal de Honor de Libre tiene el mandato de expulsar, pero no se siguió el procedimiento, dijo.

– Rixi Moncada tiene altos niveles de aceptación, que ni yo los tuve, expresó Zelaya.

Manifestó que en dos años y medio del gobierno de Xiomara Castro, la coordinación a nivel nacional de Libre ha sostenido dos reuniones, y en ninguna se ha conocido un documento que certifique la expulsión de Jorge Cálix.

“En ninguna de esas reuniones se ha conocido un documento de la expulsión de Jorge Cálix, no se ha conocido ni se ha discutido”, declaró Zelaya al canal HCH.

Aunque señaló que el Tribunal de Honor de Libre tiene la plena autonomía de actuar en contra de un miembro de Libre, incluso contra él si fuera el caso.

Así reaccionó Mel a la declaración ofrecida este viernes por el integrante del Tribunal de Honor, Rodolfo Pastor Fasquelle, quien confirmó desde Seún que Jorge Cálix estaba expulsado de esa institución política.

Ni la Coordinación General de @PartidoLibre ( 42 miembros ) ni la Asamblea General ( 800 miembros ). Ha votado una resolución del tribunal de honor de expulsión de Jorge Cálix. Él puede participar y será inscrito en las internas de acuerdo a ley . — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) June 21, 2024

Zelaya Rosales comentó que el procedimiento para expulsar a un miembro puede ser a través de la coordinación general o una asamblea general, y que en ninguna de estas dos ha pasado la expulsión de Jorge Cálix.

“Mi conclusión es que Jorge Cálix no está expulsado, si es una resolución que tomó el Tribunal de Honor lo respetó mucho, no me voy a enfrentar con ellos porque me pueden expulsar a mí”, señaló.

El coordinador general de Libre recordó que sí hubo intenciones de expulsar a Jorge Cálix de Libre en enero de 2022, por una orden de Xiomara Castro tras la crisis del Congreso Nacional por haber dos juntas directivas.

Confirmó que si se hizo la documentación en el Tribunal de Honor, pero no le dieron trámite.

“Jorge Cálix no ha sido expulsado, y tiene las puertas abiertas para participar, será inscrito de manera inmediata para que se dé cuenta de la realidad”, afirmó.

Mel Zelaya especuló que Jorge Cálix, pese a tener simpatizantes en Libre, está bajo en las encuestas que él maneja en la votación de las elecciones presidenciales.

Agregó que Rixi Moncada es quien lidera la encuesta de los precandidatos presidenciales de Libre por tener una gran aceptación popular.

En cuestión de los partidos políticos, detalló que Libre lidera las encuestas, seguido del Partido Nacional, después el Partido Liberal y por último, el Partido Salvador de Honduras (PSH). AG