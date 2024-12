Jorge Cálix lamenta que Mel Zelaya padezca cáncer y le desea pronta recuperación

Tegucigalpa – El diputado y precandidato presidencial, Jorge Cálix lamentó este jueves que el coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya tenga cáncer de próstata por lo que le deseó una pronta recuperación.

Cálix a través de los medios de comunicación expresó su solidaridad al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien aseguró está luchando contra la terrible enfermedad.

“Yo le guardo cariño al expresidente Zelaya, espero que pronto se recupere de su cáncer, de corazón espero que lo haga, hoy podemos estar divididos por la campaña electoral, pero al final del camino ellos tendrán que apoyarme en mi aspiración presidencial, Xiomara Castro le tocará traspasarme la Banda Presidencial, que se vaya preparando”, argumentó.

Las declaraciones Cálix, fueron vertidas a raíz de que esta mañana la presidenta ordenara intervenir el Instituto de la Propiedad, a lo que calificó como persecución política ya que él fue quien sugirió colocar a las autoridades que están al frente de esa institución.

“No me afecta ni me para, no uso fondos públicos para mi campaña… Como están preocupados, les toca inventar”, apuntó Cálix.

Larga vida

Por su parte, el expresidente Manuel Zelaya dijo a través de sus redes sociales que tiene larga vida. IR