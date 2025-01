Jorge Cálix: Hay más pruebas de vinculaciones del cuñado de la presidenta con narcos que contra el general Vásquez y MP no actúa

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Jorge Cálix, reaccionó a la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, por el homicidio de Isis Obed Murillo en las manifestaciones de 2009 y señaló que quiere que los responsables por las muertes durante ese periodo paguen, pero que se compruebe que son responsables y no que se utilice para iniciar persecuciones políticas.

Además, Cálix, quien antes estaba en las filas de la resistencia del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuestionó el por qué en otros casos donde hay pruebas contundentes, como videos de reuniones con narcotraficantes, el Ministerio Público (MP) no actúa.

“En otros casos en los que hay pruebas, el Ministerio Público no ha actuado, y eso es lo que a mí me hace pensar que estamos ante persecución política y que hoy están contra el general Vásquez, y no estoy defendiéndolo, simplemente defiendo la razón, la verdad y la verdad es que hay más pruebas de las vinculaciones del cuñado de la presidenta (Carlos Zelaya) con el narco que las que hemos visto en este caso”, dijo el presidenciable.

Cálix recordó que el expediente de Medicina Forense del caso de Murillo está perdido, por lo que habrá que ver qué pruebas tiene el MP que ahora asegura que tiene medios probatorios contundentes contra el ex jefe militar.

El precandidato presidencial dijo extrañar porque el MP no actúa, “que van a mandar fiscales en Nueva York para que digan que pasa con los mencionados, ajá y ¿Carlos?, Carlos que salió en un video, repartiéndose cualquier cantidad de millones de lempiras con narcotraficantes, ¿qué pasa, por qué no actúan contra él y los demás narcos que estaban en esa reunión?”, cuestionó.

Para Cálix, el sistema de justicia está parcializada y señaló que si llegaran a presentar requerimiento contra el cuñado de la presidenta Castro, así como lo hicieron con el general, se verá que no están parcializados. “Cuando la cosa es pareja, no hay ningún problema, pero cuando unos estamos sometidos a la ley y otros están por encima de la ley, es cuando la cosa no está bien”, apuntó.

Cálix consideró que esta persecución se extenderá a candidatos del Partido Nacional, y en algún momento del Partido Liberal.

Al tiempo que ironizó si Carlos Zelaya se paga tratamientos médicos en el extranjero, con el dinero obtenido de “la mitad para el comandante”. Además recordó que al expresidente del Partido Nacional, David Chávez, lo bajaron de un avión sin tener el requerimiento fiscal en ese momento, lo que es una muestra de que la justicia no actúa de forma imparcial. VC