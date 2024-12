Jorge Cálix denuncia que le hackearon su cuenta de Instagram

Tegucigalpa- La cuenta de Instagram del diputado y precandidato presidencial Jorge Cálix ha sido hackeada.

El propio Cálix informó sobre el incidente a través de sus otras redes sociales, asegurando que su equipo está trabajando con Meta para resolver la situación.

«Me quieren eliminar, pero no lo van a lograr», expresó Cálix en un mensaje a través de un video grabado en TikTok.

«Quiero informarles que mi cuenta de Instagram fue hackeada. Estamos trabajando con nuestros equipos y con Meta para poder resolver esta situación”, adicionó.

Cálix, especificó que en este caso no es solo que quieren usurpar su nombre, sino que, simplemente quieren borrar todo rastro de él de Instagram.

Seguidamente, dio a conocer que han bajado todas las publicaciones que ha hecho desde que abrió la cuenta hasta el día de ayer.

“Pero no vamos a permitir que esto suceda. Los vamos a mantener al tanto”, expresó.

Finalmente dijo que mientras tanto si no le ven en Instagram, “ya saben, me quieren eliminar, pero no lo van a lograr».

Jorge Cálix lidera el movimiento Juntos por el Cambio del Partido Libertad y Refundación (Libre). LB