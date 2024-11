Jorge Cálix consultará a bases para buscar candidatura presidencial de Libre

Tegucigalpa – Jorge Cálix, uno de los aspirantes en Libre para capturar la candidatura presidencial de su partido, consideró que la actual precandidata oficialista de la agrupación, Rixi Moncada, es “muy disciplinada y una contrincante difícil, a la que no hay que menospreciarla”.

-Consideró que Rixi Moncada es una precandidata presidencial “muy disciplinada” y no hay que menospreciarla.

Cálix, diputado y que buscó la presidencia del Congreso Nacional que le valió caer en desgracia con el núcleo familiar dominante en Libertad y Refundación (Libre), valoró que si una persona busca la Presidencia de la República es porque tiene el respaldo de ciertos sectores, en referencia a que Moncada fue impulsada desde la residencia familiar de la familia del expresidente Manuel Zelaya y su esposa y actual mandataria Xiomara Castro.

Cálix intervino este lunes en el programa Frente a Frente de Televicentro, donde le dijo a su moderador Renato Álvarez, que iniciará un proceso de consulta con las bases a lo largo del territorio nacional a fin de conocer si tiene la fuerza necesaria para formar un movimiento que le permita participar en los próximos comicios internos del oficialista partido Libre.

Cálix se suma así al actual vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, quien dijo que explorará para ver si tiene condiciones de formar un movimiento que le permita participar en las elecciones internas y primarias de Libre.

Hasta el momento solo la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, ha sido postulada como precandidata presidencial de Libre por dos movimientos internos, el M-28 de Junio, el oficialista dentro de la agrupación, y el de la Fuerza Popular Revolucionaria (FPR).

En el caso que no pueda participar, ya que no tiene la fuerza o las reglas de participación no sean claras y transparentes, el político fue firme al señalar “yo no me voy del partido, soy militante fundador de Libre”.

Indicó que en todo caso el ganador de los comicios internos en Libre debe construir una alianza con el Partido Liberal o un sector del mismo, señalando que hoy nadie tiene la fuerza electoral para ganar solo unos comicios.

Detalló que si Libre quiere retener el poder deberá construir esa alianza con otra fuerza electoral.

Señaló que el partido también debe hacer más como gobierno y cumplir con ciertas ofertas electorales como mayor empleo, seguridad ciudadana, controlar la inflación, traer la CICIH y derogar definitivamente las Zedes.

En ese sentido, dijo que se tienen los dos años restantes del gobierno de Xiomara Castro para cumplir lo prometido y así aspirar a un segundo mandato.

En se sentido llamó a restablecer un clima de confianza al sector privado, especialmente dando las reglas claras para que operen y que las mismas no sean cambiadas en seis meses, ya que eso preocupa a los empresarios y no han permitido hasta la fecha generar las inversiones.

Inseguridad jurídica afecta inversiones

Cálix indicó que actualmente hay un clima de inseguridad jurídica, como la parte fiscal, que aleja las inversiones, reiterando que se necesita un clima de estabilidad y paz.

El legislador señaló que se debe resolver el tema de los dólares, ya que la falta de un suministro adecuado y que permita a los pequeños empresarios acceder a los mismos que les permitan pagar a sus proveedores está afectando la economía.

Señaló que la “política errática” en cuanto a los dólares “nos va a perjudicar”, aunque señaló que las autoridades monetarias han intentado resolver el problema, detallando que no es con garrote en mano que se va a resolver el problema de la divisa estadounidense.

Indicó que Honduras no debería tener problemas de dólares, indicando que al contrario deberíamos “nadar en dólares” con los ingresos que se pueden generar por exportaciones, así como por las remesas. (PD).