Jorge Cálix, condiciona apoyo a convocatoria del Congreso para este lunes

Tegucigalpa- El diputado Jorge Cálix dijo que la bancada del Partido Liberal no respaldará la convocatoria para la sesión del Congreso Nacional programada para este lunes, a menos que se realicen ajustes específicos al Proyecto de Ley del Presupuesto.

El diputado liberal Jorge Cálix manifestó que el apoyo para aprobar el Presupuesto está condicionado al cumplimiento de demandas claras que las autoridades legislativas aún no han atendido.

“Desde el jueves estamos esperando que nos den por escrito el desglose de la partida 449, así como el objeto y destino de los gastos en defensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Planificación. Si no me dan esa información, no pueden pedirme que vote a favor de algo que desconozco. Es así de sencillo”, enfatizó Cálix.

El legislador también detalló otros puntos que su bancada considera indispensables para cambiar su postura. “Si aumentamos 5,000 lempiras al salario de cada maestro, votamos a favor. Si eliminan el presupuesto destinado a Ricardo Salgado y lo redirigen para la compra de textos escolares, también apoyamos. Si incrementan el presupuesto para los enfermos renales y garantizan su acceso a hemodiálisis, si destinan más fondos para medicamentos, las transferencias municipales y cumplen con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entonces tendrán nuestro voto favorable”, afirmó.

En ausencia de estas modificaciones, los liberales reafirman su negativa a respaldar la convocatoria para aprobar el Presupuesto. Según Cálix, la bancada busca garantizar que los recursos públicos se asignen de manera efectiva para atender las necesidades prioritarias del país.LB