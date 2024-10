Jorge Cálix anuncia demanda ante la Corte IDH por “golpe” que lo apartó de la presidencia del CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, anunció que demandará al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los hechos ocurridos en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional en 2022.

Cálix comentó que la determinación la tomó cuando vio la sentencia de la Corte IDH ante el Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial en 2012.

El también precandidato presidencial de Libre realizó el anuncio en el foro “La Entrevista”, de Canal 11, cuando estaba manifestando la elección de la junta directiva de la nueva administración del Congreso Nacional.

“Voy a demandar al Estado de Honduras por el golpe al Legislativo del cual fui, por la intromisión de un poder del Estado en los asuntos de otro poder del Estado”, declaró Cálix.

Sobre la elección de la junta directiva que preside Luis Redondo, Cálix contestó que se cometió un acto ilegal en ese acontecimiento argumentando que hubo intromisión de otro poder del Estado.

Denunció que él consiguió los votos necesarios para ser electo como presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, pero que el oficialismo lo “bajaron a patadas”.

Relató que el Poder Ejecutivo se entrometió en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional y mandó a agentes a que se tomaran las instalaciones del Poder Legislativo, señalando que hubo “fragante violación” a la Constitución de la República.

El congresista de Libre vaticinó que agotara las instancias nacionales correspondientes y que procederá a la Corte IDH cuando tenga expedita la vía.

Estimó que por este hecho, al Corte IDH emitirá un fallo en un plazo de 10 años o más.

Cálix aseveró que el golpe al Poder Legislativo fue la misma práctica que hizo el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) cuando destituyó a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.

Golpe es golpe, no importa quién lo ejecute, y golpista es quien perpetra el golpe, exclamó.

Me cuestionaron porque busqué votos de diputados nacionalistas, sin embargo, para elegir a Marlon Ochoa no se necesita 86, no tuvieron que buscar esos mismos votos para elegirlo, lo mismo con el Fiscal General, quien es sobrino político de Rixi Moncada, cuestionó.

Cálix atribuyó el golpe al Poder Legislativo como un tema político, presume que le dieron golpe porque pensaron que él podía volar solo y que no le gustó a nadie de la directiva de Libre.

Culpó a toda la dirección del partido de Libre de que le dieron golpe, afirmando que participó en el golpe al Poder Legislativo.

Por otro lado, contó que el asesor presidencial y coordinador general de Libre, Mel Zelaya, le manifestó que no hubo claridad entre ellos al momento cuando quería aspirar por la presidencia del Congreso Nacional. AG