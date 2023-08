Jefes de bancada tratarán hoy elección del Fiscal General y Adjunto, “no creemos que haya elección”, según Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, dio a conocer que, para este lunes, el Congreso Nacional convocó a los jefes de bancadas de los diferentes partidos políticos para tratar el tema de la elección del Fiscal General y Adjunto.

La elección del Fiscal General y Adjunto dominan la agenda política en Honduras, sin embargo, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional coinciden que dicho proceso, difícilmente podrá hacerse realidad, sostuvo.

De esa reunión saldrá una comisión especial para tratar el asunto de la elección del Fiscal General y Adjunto que saldrá de los cinco nominados enviados por la Junta Proponente.

Los nominados son Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.

El parlamentario por el departamento de Cortés, adelantó que como PSH no han definido a qué candidatos apoyarán de los cinco nominados, no obstante, es del criterio que no habrá elección por lo que continuaría en el cargo el fiscal Óscar Chinchilla, ya que todavía no existen consensos políticos entre los partidos mayoritarios para coincidir en la selección de los candidatos.

Agregó que en ese caso se tendrá que terminar el proceso y si lo terminamos pues habrá Fiscal nuevo, “Pero sinceramente no creemos que haya elección, provocando que Chinchilla siga un tiempo más como Fiscal”.

“Para ser honestos no creo que haya elección del Fiscal, porque no creo que existan consensos entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, ahí habrá una cacería de brujas”, apuntó el legislador. IR