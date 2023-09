Jefe de Uferco sigue en la acción penal, pero no asume titularidad de MP, aclara jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa- Como la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), tiene independencia, para presentar requerimientos Fiscales en casos de corrupción, pero ello no significa que Luis Javier Santos, asumiría titularidad del Ministerio Público, aclaró el diputado Rafael Sarmiento.

– Honduras amanece sin Fiscal General y Fiscal Adjunto, dijo.

El jefe de la bancada de Libre, recordó que se dejó establecido que el fiscal Luis Javier Santos, tiene total disposición para seguir en el ejercicio de la acción que corresponde a la unidad que él dirige.

La Uferco tiene un decreto especial por lo cual se le dio Independencia para poder ejercer en esa unidad de delitos contra la corrupción en el ejercicio de sus funciones por tanto él sí puede seguir ejerciendo la acción penal pública en los delitos encomendados a esa unidad, repitió el parlamentario.

No obstante el diputado Sarmiento dijo que la Ley Orgánica del Ministerio Público, es clara “de tal manera que no hay que malinterpretar no estamos diciendo que Luis Javier Santos, va a asumir la titularidad de la Fiscalía o Dirección de Fiscales; decimos que él sigue en la titularidad de la Uferco, para seguir ejerciendo la acción penal pública en los delitos de corrupción”.

Con la aclaración de Sarmiento, se deja más claro el panorama, no obstante, sigue el vacío y la interpretación errónea ya que los mismos diputados de Libre, parecen apoyar que la Uferco, pueda titular el MP, otras opiniones de expertos también dan un no a esa posibilidad por estar fuera de ley. LB