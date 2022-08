Jefe de bancada del PN niega haberse apropiado de ganado confiscado por el Estado de Honduras

Tegucigalpa – Tomás Zambrano, diputado jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), negó este martes que se haya agenciado con cabezas de ganado que fueron confiscados por ilícitos y mala procedencia contra el Estado de Honduras.

La reacción del diputado por el departamento de Valle, surgen para responder a las acusaciones que vertiera en su contra el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, quien asegura se apropió de cinco cabezas de ganado que le confiscaron a él.

El exjerarca policial dijo: “lo compré con las prestaciones y cinco de esos animales están en propiedad de Tomás Zambrano”. La acusación molestó al diputado nacionalista, quien asegura “Ramírez del Cid es irresponsable, con esas declaraciones temerarias y ridículas”.

“Decía como chisme que a él le habían contado, al grado que ocupó en la Policía no puede caer en ese tipo de declaraciones que dan pena y tristeza. Lo invito que venga donde mi familia y revise si existe una vaca de las que dice y una vez lo haga me pida disculpas”, dijo en declaraciones a Radio América.

Señaló que no es posible que traten de jugar con su dignidad y la de su familia, por cosas que no tienen sentido “a mí que no me meta en sus problemas legales, yo no soy el Ministerio Público o la Corte Suprema, únicamente un diputado, no tengo responsabilidad por las actuaciones al margen de la ley por las cuales a él le imputan”.

Consecuentemente, le feje de la bancada del Partido Nacional, ahora en oposición política, consideró que acusaciones como esas son parte de una persecución en su contra, que incluso anteriormente se le acuso de tener en su poder varios vehículos decomisados por el Estado.

Eso los acredité que no tengo carros asignados, ahora dicen que tengo ganado. Es en la posición en que nos encontramos por ser una de las voces de mayor oposición a este gobierno de izquierda socialista que no le gusta escuchar críticas”, subrayó.

Finalmente dijo que “mientras tengamos la conciencia tranquila, nos pararemos de frente, con la cara en alto y no vamos a dejar que pisoteen nuestro honor por este tipo de ridiculeces que ha señalado este señor”. JP