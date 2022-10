Jack Leslie, el futbolista negro borrado por Inglaterra

Londres – Jack Leslie debió haber sido el primer futbolista negro en vestir la camiseta de la selección inglesa, pero los dirigentes de la federación, según sostienen el propio futbolista, su familia y su club, el Plymouth, prefirieron vetarle por su color de piel. Esto ocurrió en 1925 e Inglaterra tuvo que esperar 53 años para que un futbolista negro debutara con los colores de los ‘Tres Leones’.

Este viernes, para homenajear a Leslie, su club de toda la vida, el Plymouth Argyle, erigió una estatua suya en las inmediaciones de Home Park, donde el delantero dejó huella en la década de 1920 y 1930, cuando anotó más de 130 goles en las catorce temporadas que permaneció en el conjunto del sudeste de Inglaterra.

La estatua, de casi cuatro metros, no hubiera sido posible sin la ayuda de los aficionados que, desde 2019, contribuyeron con 140.000 libras (uno 150.000 euros) para poder homenajear al futbolista que llevaba sobre sus hombros ser el único futbolista profesional del país y estar a un paso de representar a Inglaterra.

Leslie comenzó su carrera en el Barking Town de Londres, ciudad en la que nació en 1900, hijo de madre inglesa y padre jamaicano. Sus impresionantes números en este equipo amateur atrajeron la atención del Plymouth, por entonces en Tercera división, y en 1921 Leslie comenzó a anotar goles en Home Park. Sus consistentes años provocaron un momento histórico para el fútbol inglés en 1925, cuando Bob Jack, técnico del Plymouth, le llamó para una reunión.

Le comunicó que la selección inglesa le había convocado para un encuentro contra Irlanda, lo que suponía que Leslie, que sufría insultos racistas en cada partido que jugaba, representaría al equipo nacional y sería el primer negro en hacerlo. La noticia corrió como la pólvora, sobre todo en Plymouth, ciudad orgullosa de que uno de los suyos representara al combinado nacional, pero la alegría apenas duró unos días.

Cuando se publicó la lista oficial de convocados, Leslie no aparecía en ella, sino Billy Walker, del Aston Villa. Leslie se tuvo que conformar con ser «reserva de viaje», por si había alguna baja de última hora. Esto no ocurrió e Inglaterra tuvo que esperar 53 años hasta que Viv Anderson se convirtió en el primer negro de los ‘Tres Leones’.

Nunca hubo versión oficial de por qué Leslie se cayó de la convocatoria, pero tanto él, como su familia, como el Plymouth saben que fue por su color de piel.

«Nadie me miró a los ojos y me lo dijo, pero escuché que la FA se lo pensó dos veces, volvió a mirarme a mí, pero no a mi fútbol, sino a mi cara. Vieron que mi padre era negro y ya está. Nadie me lo dijo de forma oficial, pero esa tuvo que ser la razón, mi madre era inglesa, pero mi padre era negro como el as de espadas. No había ninguna otra razón para no convocarme», explicó Leslie en su biografía.

La estatua en Home Park honra la memoria de Leslie, fallecido en 1988 y que debía haber sido el primer futbolista negro de la selección de Inglaterra.

«Esto es como un sueño para nosotros», dijo este viernes Lesley Hiscott, nieta de Leslie a la BBC. «Aún tenemos que pellizcarnos para ver que esto está ocurriendo de verdad. Por fin nuestro abuelo consigue el reconocimiento que merece», añadió.

«Nunca le dieron una razón de por qué no le convocaron», prosigue su nieta. «Estaba jugando bien, no estaba lesionado y no le habían suspendido. El único problema era su color de piel. Esperemos que su historia se siga contando y que ayude a lucha contra la injusticia y a promover la diversidad y la igualdad», subrayó.

Para arreglar su error, la FA dio a Leslie una convocatoria póstuma, aunque sin reconocer los motivos por los que el jugador del Plymouth fue borrado de aquel viaje a Belfast hace casi 100 años. JS