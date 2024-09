Italia deja a Acerbi fuera de la lista por el supuesto insulto racista a Juan Jesus

Roma – La selección italiana decidió este lunes que Francesco Acerbi, defensa del Inter, no formará parte de la delegación que viajará este martes a Estados Unidos tras el supuesto insulto racista que profirió contra el brasileño Juan Jesus, defensa del Nápoles, en el duelo que enfrentó a ambos equipos este domingo.

En el minuto 59 del mencionado partido, Juan Jesús llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

«No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien», se lee en los labios Juan Jesus, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje ‘Keep Racism Out’ (dejar el racismo fuera, en español).

El defensa pidió perdón al brasileño, según desveló el propio Juan Jesus tras el encuentro, y el partido continuó con normalidad.

Sin embargo, la selección italiana ha decidido dejar fuera de la lista de 28 convocados al veterano jugador, a la espera de que se clarifique la situación.

Acerbi, que no se ha pronunciado al respecto, llegó esta mañana a Roma, donde se concentra la selección, y explicó a sus compañeros y entrenador, Luciano Spalletti, su versión de lo sucedido.

«Del relato del defensa ‘nerazzurro’, a la espera de que se reconstruya lo sucedido y respetando la autonomía de la justicia deportiva, se desprende que no hubo ninguna intención difamatoria, denigrante o racista por su parte», explicó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

«Sin embargo, se acordó excluir a Acerbi de la lista de jugadores convocados para los dos próximos partidos amistosos programados en Estados Unidos, para garantizar la serenidad necesaria para la selección nacional y para el propio jugador, que hoy regresará a su club», añadió la FIGC.

Gianluca Mancini, central del Roma, ocupará su puesto e la convocatoria. Itañlia se enfrentará a Venezuela este jueves, en Miami; y a Ecuador el domingo, en Nueva York. EFE