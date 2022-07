Investigan organización vinculada a trata de personas en Francisco Morazán

Tegucigalpa– La Policía Nacional esta tras la pista de una nueva organización vinculada a la trata de personas que opera en el norte del departamento de Francisco Morazán.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, detalló que la Policía Nacional, está investigando casos de raptos o extravío de menores como los reportados en el municipio de Talanga.

Indicó que en algunos de los casos se ha identificado que las jovencitas se han ido con su pareja, pero en algunos casos como en las zonas urbanas se están investigando casos vinculados a la trata de personas.

“Están utilizando las redes sociales (…), individuos que engañan a las jovencitas enamorándolas para después llevarlas del lugar y trasladarlas a otras zonas para abusar o traficar con ellas”, argumentó.

Señaló que se investiga un mensaje colocado por una de las dos menores desaparecidas en Talanga quien dice que está bien junto a su amiga y que no las busquen, “esto no sabemos si fueron obligadas a colocar ese mensaje o si fue otra persona quien lo hizo”, ante la duda dijo que no se pueden correr riesgos innecesarios y se debe investigar.

Posible tráfico de órganos

El portavoz añadió, que sin ánimo de alarmar a la población existe la preocupación de un tema que aunque ha sido tabú es una realidad que se debe considerar y es el tráfico de órganos que se da en países de la región, sobre todo en la ruta migratoria.

Recordó que muchos de los menores que se reportan desaparecidos son porque los llevan a otras zonas para sacar sus órganos o colocarlos en prostíbulos en Guatemala o México.

En ese sentido, Martínez Madrid pidió a la población abstenerse de enviar a los menores con coyotes hacia Estados Unidos ya que es donde se está dando el tráfico de órganos.

Aseguró que hasta el momento en Honduras no hay ningún caso documentado, pero sí en Guatemala y México.

Apuntó que todos los casos se están investigando e indagando si es una nueva estructura la que está operando bajo esta modalidad.

