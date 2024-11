Intervención recomendada para BELCO en Guanaja, es por operaciones irregulares, afirma CREE

Tegucigalpa- “Honduras no es un potrero. La sociedad BELCO de Guanaja operaba sin concesión y sin registro de Agente de la CREE”, expusó el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras (CREE-HONDURAS), Virgilio Padilla.

Seguidamente el funcionario dijo que esta empresa estaba operando sin pliego tarifario y objeto de múltiples denuncias por baja o ninguna calidad del suministro eléctrico. “Cómo debe ser, recomendamos su intervención a la Secretaría de Energía de Honduras (SEN-HN)”.

La sociedad BELCO ha estado operando sin concesión, sin registro como agente de la CREE, y sin un pliego tarifario adecuado, lo que ha generado múltiples denuncias debido a la baja o nula calidad del suministro eléctrico, reiteró.

Según Virgilio Padilla, la intervención es necesaria para normalizar el servicio y proteger a los habitantes de Guanaja. «BELCO no tiene concesión ni licencia, y no ha hecho el trámite necesario, como si alguien tuviera una pulpería sin permiso de operación. La alcaldía lo interviene. Nosotros hemos intentado con BELCO, pero no tienen un pliego tarifario y no se sabe qué tarifa cobran. No puede seguir así», sostuvo Padilla.

Cuando se le preguntó en un medio de comunicación sobre el destino del equipo e inversiones de BELCO, Padilla aclaró que las inversiones en energía se recuperan a través de las tarifas. «Se llaman inversiones no amortizadas las que no están pagadas con la tarifa, y amortizadas las que ya están pagadas. BELCO, si tuviera algún reclamo, debe presentar una solicitud a la CREE para que se determine el valor de las inversiones no amortizadas. Resolveremos en derecho lo que corresponda, tal como dice la ley», señaló.

Padilla enfatizó que la medida es para asegurar que la población reciba un mejor servicio eléctrico en Guanaja y que los habitantes de la isla, no continúen siendo víctimas de un suministro eléctrico deficiente y sin regulación.LB