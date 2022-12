Instalación de CICIH será breve e investigará casos de alto impacto y redes de corrupción, dice Edmundo Orellana

Tegucigalpa– «La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), será breve”, y ya está establecido que investigará casos de alto impacto y redes de corrupción, manifestó este viernes el ministro de Transparencia Edmundo Orellana.

-Es solo un memorándum no un convenio sólo pretende introducir a las partes por eso no es vinculante, aclaró el funcionario.

La firma del memorándum prepara para comenzar a platicar sobre los términos del convenio de la CICIH, no significa que ya en enero se establecerá, aclaró.

Seguidamente detalló que ya culminó la primera etapa con el acuerdo lo que lleva un acuerdo a los puntos más fundamentales de lo que va ser el convenio.

Amplio que no hay duda que en la primera etapa que está previsto que los expertos van a venir recopilar información para efecto de preparar casos y de fortalecer las capacidades instaladas en el Ministerio Público, van a servir para que paralelamente se negocie el convenio que oportunamente va a aprobar el Congreso; “es un memorándum de entendimiento, no es un convenio lo que se pretende simplemente es introducir las partes” y por ello no es vinculante.

Casos de alto impacto

El funcionario agregó que la CICIH, vendrá a investigar sin límites de tiempo es decir que investigará tanto a los del presente como a los del pasado e investigará casos de alto impacto.

Ya está claramente establecido en el Memorando que los casos que vendrá a investigar la CICIH “son casos de alto impacto y de redes de corrupción”; no va a venir a perseguir alguien que se robó un millón porque no son investigaciones particulares, detalló.

Además, el ministro de Transparencia apuntó que «la CICIH tendrá objetivos más amplios que la MACCIH” ya que la ONU tiene más amplitud.

Orellana remarcó que «no habrá límite: Si la CICIH va a investigar a los funcionarios de la actual administración, también tendrá que investigar a los del pasado».

En cuanto a los fondos para el financiamiento dijo que será un fondo fiduciario y lo que hay que asegurar es que tenga el suficiente financiamiento para lo que dure, porque de nada servirá financiar un año y no el resto del tiempo.

Finalmente, reiteró que se debe tener claro que es un memorándum de entendimiento y no un convenio que pretende simplemente introducir las partes a la negociación del tema principal, es decir del convenio y es por eso es que no es vinculante.LB